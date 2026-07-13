Санкции дали задний ход: кто внезапно исчез из нового пакета ЕС

Подготовка 21-го пакета санкций Европейского Союза против России сопровождается заметными уступками. Как сообщают дипломатические источники, по требованию Болгарии из проекта ограничений исключили главу Русской православной церкви патриарха Кирилла, а также основателя нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По информации европейских дипломатов, большинство наиболее спорных вопросов уже урегулированы, причем во многих случаях итоговые решения оказались значительно мягче первоначальных предложений.

В частности, существенно сокращена сфера действия запрета на въезд в страны ЕС для российских участников войны против Украины. Кроме того, из проекта полностью убрали инициативу о запрете импорта российской трески, минтая и ряда других видов рыбы.

Не вошли в окончательную редакцию и наиболее жесткие ограничения, касающиеся российского сжиженного природного газа и специализированных танкеров, перевозящих такое топливо. Таким образом, энергетический сектор России избежал части новых ограничений, которые обсуждались ранее.

Вместе с тем страны Евросоюза достигли принципиального согласия сохранить ценовой потолок на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель. Этот механизм остается одним из ключевых инструментов экономического давления на Москву.

При этом переговоры вокруг пакета санкций еще не завершены. Одним из главных нерешенных вопросов остается требование Австрии снять ограничения с российской инвестиционной компании Rasperia, которую связывают с бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания ведет многомиллиардные судебные споры с дочерней структурой австрийского банка Raiffeisen, и Вена добивается разблокирования ее активов в рамках продолжающихся переговоров по санкционному пакету.

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