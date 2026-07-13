Санкції дали задній хід: хто раптово зник із нового пакету ЄС

Підготовка 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії супроводжується помітними поступками. Як повідомляють дипломатичні джерела, на вимогу Болгарії з проекту обмежень виключили главу Російської православної церкви патріарха Кирила, а також засновника нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За інформацією європейських дипломатів, більшість найбільш спірних питань вже врегульовані, причому в багатьох випадках підсумкові рішення виявилися значно м'якшими за початкові пропозиції.

Зокрема, суттєво скорочено сферу дії заборони на в'їзд до країн ЄС для російських учасників війни проти України. Крім того, з проекту повністю прибрали ініціативу про заборону імпорту російської тріски, мінтаю та інших видів риби.

Не ввійшли в остаточну редакцію і найжорсткіші обмеження щодо російського зрідженого природного газу та спеціалізованих танкерів, які перевозять таке паливо. Таким чином, енергетичний сектор Росії уникнув частини нових обмежень, які обговорювалися раніше.

Водночас країни Євросоюзу досягли принципової згоди зберегти цінову стелю на російську нафту на рівні 44,1 долара за барель. Цей механізм залишається одним із ключових інструментів економічного тиску на Москву.

При цьому переговори довкола пакету санкцій ще не завершені. Одним із головних невирішених питань залишається вимога Австрії зняти обмеження з російської інвестиційної компанії Rasperia, яку пов'язують із бізнесменом Олегом Дерипаскою. Компанія веде багатомільярдні судові суперечки з дочірньою структурою австрійського банку Raiffeisen, і Відень домагається розблокування її активів у рамках переговорів щодо санкційного пакету.

Читайте також на порталі "Коментарі" — сильні пожежі та вибухи: дрони атакували Москву і не лише.



