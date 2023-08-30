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Санкции отменяются – ЕС импортирует рекордный объем российского газа: кто в лидерах

Больше всего среди европейцев закупают российского газа Бельгия и Испания

сегодня, 15:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Евросоюз в текущем году намерен импортировать рекордные объемы сжиженного природного газа из России. И это при том, что блок на словах стремится отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Санкции отменяются – ЕС импортирует рекордный объем российского газа: кто в лидерах

Российский газ. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что за первые 7 месяцев этого года Бельгия и Испания были вторыми и третьими по величине покупателями российского СПГ после Китая. В целом импорт сжиженного газа в ЕС стремительно увеличился на 40% в период с января по июль этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года, до полномасштабного вторжения российских войск в Украину.


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Издание объясняет, что стремительный рост импорта наблюдается из-за низкой базы, поскольку ЕС не импортировал значительные объемы СПГ до войны в Украине из-за своей зависимости от газа из России.

"Шокирует, что страны ЕС так тяжело работали, чтобы отказаться от транспортировки российского ископаемого газа только для того, чтобы заменить его поставляемым эквивалентом", — отметил старший организатор кампании по ископаемому топливу в Global Witness Джонатан Норонья-Гант.

Эксперт отметил, фактически происходит следующее – европейские компании посылают миллиарды в военный бюджет Путина, сознательно ил нет, но помогая России продолжать полномасштабную войну против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема эффективности санкций против России заиграла новыми красками после выхода последней из зернового соглашения и выдвижением ряда требований для разблокирования украинского морского экспорта. Требований как раз таки в ракурсе ослабления санкций. К сожалению, страна-агрессор научилась еще и обходить санкции, активно закупая по разным схемам иностранных компонентов для своих ракет. Согласно исследованиям, большая часть технологий двойного назначения импортируются в РФ из Китая. А та же Индия неимоверными темпами скупает по дешевке российскую нефть. Как сделать санкции более эффективными? Какие еще ограничительные удары нужно нанести по РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам. 




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Источник: https://www.ft.com/content/1e70ff72-52d8-46b6-a8f4-fcc86fb88a6d
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