Санкции отменяются – ЕС импортирует рекордный объем российского газа: кто в лидерах

Евросоюз в текущем году намерен импортировать рекордные объемы сжиженного природного газа из России. И это при том, что блок на словах стремится отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Российский газ. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что за первые 7 месяцев этого года Бельгия и Испания были вторыми и третьими по величине покупателями российского СПГ после Китая. В целом импорт сжиженного газа в ЕС стремительно увеличился на 40% в период с января по июль этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года, до полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

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Издание объясняет, что стремительный рост импорта наблюдается из-за низкой базы, поскольку ЕС не импортировал значительные объемы СПГ до войны в Украине из-за своей зависимости от газа из России.

"Шокирует, что страны ЕС так тяжело работали, чтобы отказаться от транспортировки российского ископаемого газа только для того, чтобы заменить его поставляемым эквивалентом", — отметил старший организатор кампании по ископаемому топливу в Global Witness Джонатан Норонья-Гант.

Эксперт отметил, фактически происходит следующее – европейские компании посылают миллиарды в военный бюджет Путина, сознательно ил нет, но помогая России продолжать полномасштабную войну против Украины.

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