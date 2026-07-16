Санкции против России снова зависли: ЕС внезапно оказался в шаге от нового раскола

Европейский Союз вновь не смог согласовать новый пакет санкций против России. Как сообщает Politico, переговоры между странами-членами продолжаются уже третий день подряд, однако достичь компромисса дипломатам пока не удалось.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По информации издания, постоянные представители государств ЕС решили перенести обсуждение на 22 июля. До этого времени сохранится действующий механизм ограничения цены российской нефти на уровне 44,10 доллара за баррель.

Одним из главных препятствий стала позиция Австрии. Вена предложила компромиссную схему, предусматривающую компенсацию австрийскому банку Raiffeisen за потерю активов в России на сумму около 2,44 млрд евро. Для реализации механизма предполагается продажа замороженных российских активов в Австрии стоимостью около 2,1 млрд евро, связанных с бизнес-структурами российского миллиардера Олега Дерипаски.

По данным источников Politico, часть средств после завершения процедуры может быть направлена в фонд восстановления Украины. Австрийские власти рассчитывают, что подобный механизм станет сигналом Москве и позволит снизить риск повторной национализации европейских компаний в России.

Дополнительные разногласия возникли из-за позиции Греции, которая выразила обеспокоенность последствиями уже введенных ограничений на торговлю российским сжиженным природным газом.

Несмотря на продолжающиеся споры, европейские дипломаты называют 21-й пакет одним из самых масштабных. Документ предусматривает введение санкций против еще 250 физических и юридических лиц, расширение ограничений в отношении российских банков, а также усиление давления на так называемый "теневой флот", который используется для экспорта российской нефти в обход международных ограничений.

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