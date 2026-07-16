Санкції проти Росії знову зависли: ЄС раптово опинився за крок від нового розколу

Європейський Союз знову не зміг узгодити новий пакет санкцій проти Росії. Як повідомляє Politico, переговори між країнами-членами тривають уже третій день поспіль, проте досягти компромісу дипломатам наразі не вдалося.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, постійні представники держав ЄС вирішили перенести обговорення на 22 липня. До цього часу збережеться механізм обмеження ціни російської нафти, що діє, на рівні 44,10 долара за барель.

Однією з головних перешкод стала позиція Австрії. Відень запропонував компромісну схему, яка передбачає компенсацію австрійському банку Raiffeisen за втрату активів у Росії на суму близько 2,44 млрд євро. Для реалізації механізму передбачається продаж заморожених російських активів в Австрії вартістю близько 2,1 млрд. євро, пов'язаних з бізнес-структурами російського мільярдера Олега Дерипаскі.

За даними джерел Politico, частина коштів після завершення процедури може бути надіслана до фонду відновлення України. Австрійська влада розраховує, що подібний механізм стане сигналом Москві і дозволить знизити ризик повторної націоналізації європейських компаній у Росії.

Додаткові розбіжності виникли через позицію Греції, яка висловила стурбованість наслідками вже запроваджених обмежень на торгівлю російським зрідженим природним газом.

Незважаючи на суперечки, європейські дипломати називають 21-й пакет одним з наймасштабніших. Документ передбачає запровадження санкцій проти ще 250 фізичних та юридичних осіб, розширення обмежень щодо російських банків, а також посилення тиску на так званий "тіньовий флот", який використовується для експорту російської нафти в обхід міжнародних обмежень.

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