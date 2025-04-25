Сделаем подножку Украине: с каким призывом Орбан снова обратился к венграм

Между тем, чтобы заниматься внутренними вопросами своей страны одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не теряет возможности лишний раз очернить Украину в глазах своих соотечественников. Так политик решил напомнить венграм, что национальный интерес Будапешта – не допустить вступления Украины в Европейский Союз.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

В своем посте в Facebook венгерский премьер заявил, что вступление Украины в ЕС "ставит под угрозу все, чего мы достигли до этого времени", не уточнив, о каких именно достижениях идет речь.

"Не дадим им унизить венгров! Голосуйте!" – добавил Орбан, рекламируя так называемые "консультации", которые продолжаются в Венгрии.

Отметим, венгерское правительство начало рассылать бюллетени для национальной консультации, в рамках которой граждан страны опрашивают относительно поддержки членства Украины в ЕС. При этом официальный Будапешт прямо призывает соотечественников высказаться против. Об этом говорится в датированном 19 апреля письме информационного центра правительства Венгрии.

В письме венгерское правительство призывает голосовать против поддержки вступления Украины в ЕС. Свой призыв правительство Орбана обьясняет защитой национальных интересов. Якобы членство Украины в ЕС "нанесет Венгрии огромный ущерб".

"Это будет стоить каждой венгерской семье сотни тысяч форинтов в год, поставит под угрозу пенсии и поддержку фермеров, а также повлечет риски для безопасности и рынка труда", – говорится в письме.

Также в правительстве подчеркивают, что "ускоренное присоединение к Украине в нынешних условиях разрушит венгерскую экономику". "Мы, венгры, не можем смириться с тем, что такой важный вопрос решается у нас на глазах. В ближайшие недели правительство предоставит подробную информацию по вопросам, связанным с присоединением Украины", – говорится в письме.



