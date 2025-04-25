logo

BTC/USD

93540.08

ETH/USD

1775.08

LTC/USD

84.67

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Сделаем подножку Украине: с каким призывом Орбан снова обратился к венграм
commentss НОВОСТИ Все новости

Сделаем подножку Украине: с каким призывом Орбан снова обратился к венграм

Виктор Орбан снова публично призвал венгров остановить вступление Украины в ЕС

сегодня, 08:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Между тем, чтобы заниматься внутренними вопросами своей страны одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не теряет возможности лишний раз очернить Украину в глазах своих соотечественников. Так политик решил напомнить венграм, что национальный интерес Будапешта – не допустить вступления Украины в Европейский Союз.

Сделаем подножку Украине: с каким призывом Орбан снова обратился к венграм

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

В своем посте в Facebook венгерский премьер заявил, что вступление Украины в ЕС "ставит под угрозу все, чего мы достигли до этого времени", не уточнив, о каких именно достижениях идет речь.

"Не дадим им унизить венгров! Голосуйте!" – добавил Орбан, рекламируя так называемые "консультации", которые продолжаются в Венгрии. 

Отметим, венгерское правительство начало рассылать бюллетени для национальной консультации, в рамках которой граждан страны опрашивают относительно поддержки членства Украины в ЕС. При этом официальный Будапешт прямо призывает соотечественников высказаться против. Об этом говорится в датированном 19 апреля письме информационного центра правительства Венгрии.

В письме венгерское правительство призывает голосовать против поддержки вступления Украины в ЕС. Свой призыв правительство Орбана обьясняет защитой национальных интересов. Якобы членство Украины в ЕС "нанесет Венгрии огромный ущерб". 

"Это будет стоить каждой венгерской семье сотни тысяч форинтов в год, поставит под угрозу пенсии и поддержку фермеров, а также повлечет риски для безопасности и рынка труда", – говорится в письме. 

Также в правительстве подчеркивают, что "ускоренное присоединение к Украине в нынешних условиях разрушит венгерскую экономику". "Мы, венгры, не можем смириться с тем, что такой важный вопрос решается у нас на глазах. В ближайшие недели правительство предоставит подробную информацию по вопросам, связанным с присоединением Украины", – говорится в письме.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1233143888183207&id=100044628210344&rdid=SH7ZGAVvaFrldeCP
Теги:

Новости

Все новости