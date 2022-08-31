Седьмой пакет военной помощи для Украины от Швеции: что получат ВСУ

Украина получит новую партию военной помощи от Швеции. С начала полномасштабного вторжения России в нашу страну это уже 7 пакет. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на соответствующее заявление министра иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.

Седьмой пакет военной помощи для Украины от Швеции (фото из открытых источников)

Глава дипломатического ведомства Швеции сообщила, что ВСУ получат партию боеприпасов для артиллерии, которая стоит 500 миллионов шведских крон или около 50 млн евро.

Кроме этого, министр заявила, что Швеция и дальше будет помогать Украине, следовательно, это не последний пакет помощи.

Анн Линде сообщила, что сейчас Шведское управление по военному обеспечению и вооруженные силы изучают возможности для передачи нашей стране тяжелого вооружения и ПВО, в частности шведские артиллерийские установки Archer и переносные зенитно-ракетные комплексы RBS70.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США отправят в Украину "Вампиров". Они превращают машины в смертоносное оружие против беспилотников. Американцы в среду объявили о новом пакете поддержки для Украины, ведущей войну против России. В этом пакете будет отправлена ​​артиллерия и зенитная техника на 3 миллиона долларов. Среди прочего в нем находится автомобильная модульная ракетная установка под именем "Вампир". Это оборудование имеет одну особенность, значительно облегчающую его использование. "Вампиров" производит американская компания L3Harris. Это четырехствольная ракетная установка, имеющая лазерную наводку для уничтожения целей. Что важно, для работы оружия не требуется спецтранспорт. Установка легко перемещается и устанавливается через два часа на внедорожниках.

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