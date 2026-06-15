Сенсация в ЕС: Брюссель обнародовал сверхважную новость об Украине

Европейская Комиссия достигла договоренности о запуске первого переговорного кластера в процессе вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз. В Брюсселе это решение назвали "определяющим днем" для всего ЕС, подчеркивая его стратегическое значение для будущего расширения объединения.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии. В ведомстве поздравили Украину и Молдову с результатами проделанной работы, отметив, что страны продемонстрировали значительный прогресс в реформах и подготовке к переговорному процессу.

"Все страны ЕС договорились открыть первый кластер переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Сегодня мы начинаем переговоры по основе процесса вступления: включая справедливость, свободу и основные права. Мы видели упорный труд, который приложили эти страны, и мы вознаграждаем его четким путем вперед. Расширение – это наш стратегический выбор. процветание", – отметили в Еврокомиссии.

Украина со своей стороны уже завершила техническую подготовку к старту всех шести переговорных кластеров в рамках будущего членства в ЕС. В настоящее время правительство концентрируется на запуске первого этапа переговоров, который, как ожидается, может начаться в середине июня.

Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что процесс евроинтеграции Украины демонстрирует стабильный прогресс. Он также отметил, что после возможных политических изменений в отдельных странах-членах ЕС ожидается формирование более четкого графика переговоров по вступлению.

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