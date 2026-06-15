Сенсація у ЄС: Брюссель оприлюднив надважливу новину про Україну

Європейська Комісія досягла домовленості про запуск першого переговорного кластера у процесі вступу України та Молдови до Європейського Союзу. У Брюсселі це рішення назвали "визначальним днем" для всього ЄС, підкреслюючи його стратегічне значення для майбутнього розширення об’єднання.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Єврокомісії. У відомстві привітали Україну та Молдову з результатами виконаної роботи, зазначивши, що країни продемонстрували значний прогрес у реформах і підготовці до переговорного процесу.

"Усі країни ЄС домовилися відкрити перший кластер переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основи процесу вступу: включаючи справедливість, свободу та основні права. Ми бачили наполегливу працю, яку доклали ці країни, і ми винагороджуємо її чітким шляхом уперед. Розширення – це наш стратегічний вибір. Наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання", – зазначили в Єврокомісії.

Україна, зі свого боку, вже завершила технічну підготовку до старту всіх шести переговорних кластерів у межах майбутнього членства в ЄС. Наразі уряд концентрується на запуску першого етапу переговорів, який, за очікуваннями, може розпочатися в середині червня.

Президент Володимир Зеленський раніше наголошував, що процес євроінтеграції України демонструє стабільний прогрес. Він також зазначав, що після можливих політичних змін в окремих країнах-членах ЄС очікується формування більш чіткого графіка переговорів щодо вступу.

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