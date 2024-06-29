Шаги Макрона и Шольца разозлили лидеров ЕС: о чем идет речь

Париж и Берлин, как лидеры ЕС, привыкли добиваться своего, но когда две крупнейшие экономики блока оказались на важнейшем саммите Европейского Союза, занятые своими внутренними проблемами, им стало сложнее проявить свою значимость. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Шольц и Макрон. Фото: из открытых источников

Отмечается, что другие страны ожесточенно отреагировали на попытку президента Эммануэля Макрона и канцлера Олафа Шольца в последнюю минуту переписать долгосрочные политические приоритеты. Практически все поправки Франции и Германии были отклонены.

По словам одного из дипломатов ЕС, редко предложение двух крупнейших стран вызывает столь бурную реакцию. Однако лидеры Франции и Германии прибыли на саммит ослабленными после сокрушительного поражения на европейских выборах этого месяца.

В материале говорится, что спор произошел во время обсуждения так называемой стратегической повестки дня ЕС, в которой изложены принципы того, как Евросоюз будет реагировать на самые серьезные вызовы, такие как миграция, климат и война в Украине. Макрон и Шольц потребовали внести изменения в формулировки по таким чувствительным темам, как оборона.

Но лидеров стран возмутило не столько содержание изменений, сколько то, что они были внесены в последнюю минуту, по словам многочисленных дипломатов, учитывая, что документ уже активно обсуждался всеми сторонами в начале недели. В итоге они согласились лишь на незначительные корректировки.

"Не было ни малейшего настроения ломать весь текст", — сказала после этого премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Официальный представитель Берлина сказал, что пара просто пыталась внести ясность в сложный процесс.

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