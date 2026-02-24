Шантаж Орбана потерпел окончательный крах: ЕС примет решающее для Украины решение

Европейский Союз продолжает работу над выделением Украине крупного кредита в размере €90 млрд на 2026–2027 годы, несмотря на попытки Венгрии заблокировать этот процесс. Об этом сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис.

Фото: из открытых источников

По его словам, техническая подготовка к выплатам не останавливается. Уже сегодня, 24 февраля, Совет ЕС должен утвердить два из трех законодательных актов, не требующих единогласного голосования.

"Состоится финализация Регламента по кредиту в поддержку Украины, и этот процесс идет по плану. Это позволит нам работать над дальнейшими документами, необходимыми для предоставления кредита Украине, включая стратегию финансирования на этот год… Мы уже работаем над всеми этими документами", – подчеркнул Домбровскис.

Еврокомиссия планирует приступить к перечислению средств уже в начале апреля 2026 года.

Предусмотрено, что выделенные 90 млрд евро помогут покрыть критический дефицит украинского бюджета и обеспечить оборонные потребности страны. В частности:

€60 млрд будут направлены на укрепление обороны и закупку вооружения с особым приоритетом на украинский оборонно-промышленный комплекс;

€30 млрд. пойдет на макрофинансовую поддержку государственного бюджета через программу Ukraine Facility.

В то же время, Венгрия заблокировала один из ключевых документов – изменения в долгосрочный бюджет ЕС, необходимые для привлечения средств на международных рынках под гарантии общего бюджета. Будапешт прямо связывает свое вето с требованием к Киеву возобновить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", который был приостановлен после ударов России по энергетической инфраструктуре. Тем не менее в ЕС уверяют, что работа над кредитом продолжается, и технические процедуры позволят обеспечить финансирование Украины своевременно и в полном объеме.

Как уже писали "Комментарии", министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар сообщил, что Братислава пока не готова поддержать 20-й пакет санкций Европейского Союза против России. По его мнению, новые ограничения могут негативно повлиять на дипломатические усилия, направленные на урегулирование войны, в частности, на контакты между США, Украиной и РФ.