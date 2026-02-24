Шантаж Орбана зазнав остаточного краху: ЄС прийме вирішальне для України рішення

Європейський Союз продовжує роботу над виділенням Україні великого кредиту обсягом €90 млрд на 2026–2027 роки, незважаючи на спроби Угорщини заблокувати цей процес. Про це повідомив єврокомісар Валдіс Домбровскіс.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, технічна підготовка до виплат не зупиняється. Уже сьогодні, 24 лютого, Рада ЄС має затвердити два з трьох законодавчих актів, які не потребують одностайного голосування.

"Відбудеться фіналізація Регламенту щодо кредиту на підтримку України, і цей процес йде за планом. Це дозволить нам працювати над подальшими документами, необхідними для надання кредиту Україні, включаючи стратегію фінансування на цей рік… Ми вже працюємо над усіма цими документами", – підкреслив Домбровскіс.

Єврокомісія планує розпочати перерахування коштів уже на початку квітня 2026 року.

Передбачено, що виділені €90 млрд допоможуть покрити критичний дефіцит українського бюджету та забезпечити оборонні потреби країни. Зокрема:

€60 млрд будуть спрямовані на зміцнення оборони та закупівлю озброєння, з особливим пріоритетом на український оборонно-промисловий комплекс;

€30 млрд піде на макрофінансову підтримку державного бюджету через програму Ukraine Facility.

Водночас Угорщина заблокувала один із ключових документів – зміни до довгострокового бюджету ЄС, необхідні для залучення коштів на міжнародних ринках під гарантії спільного бюджету. Будапешт прямо пов’язує своє вето із вимогою до Києва відновити транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який був призупинений після ударів Росії по енергетичній інфраструктурі. Попри це, у ЄС запевняють, що робота над кредитом триває, і технічні процедури дозволять забезпечити фінансування України вчасно та в повному обсязі.

