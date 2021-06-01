Шарий обжаловал решение Литвы по поводу статуса беженца

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Ольга Чародий
Подозреваемый в государственной измене в Украине блогер
Анатолий Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца.
Анатолий Шарий (фото из открытых источников)
Об этом рассказал в видеоблоге редактор "Европейской
правды" Сергей Сидоренко.
Как считает Сидоренко, теперь суды Литвы должны подтвердить,
что действия миграционной службы страны в отношении Шария были корректными.
Экс-заместитель главы СБУ подчеркнул, что информация, которую распространял Шарий наносила вред Украине и точечно била по национальному достоинству нашей страны. Он отметил, что блогер разжигал ненависть в украинском обществе и пытался его расколоть и сказал, что подобные действия не менее опасны, чем государственная измена.
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Алекс
сегодня, 00:13
Вот только не надо объединять два понятия - украинская власть и Украина! Власть на Украине за последние 30 лет нанесла гораздо больший ущерб чем нацисты!