Шарий обжаловал решение Литвы по поводу статуса беженца

Подозреваемый в государственной измене в Украине блогер Анатолий Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца.

Анатолий Шарий (фото из открытых источников)

Об этом рассказал в видеоблоге редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

"В последний день, который допускается литовским законом, Шарий обжаловал это решение, и теперь впереди несколько месяцев волокиты, а возможно, даже год с копейками", — рассказал Сидоренко.

Как считает Сидоренко, теперь суды Литвы должны подтвердить, что действия миграционной службы страны в отношении Шария были корректными.

Как сообщали ранее г енерал Службы безопасности Украины и бывший заместитель главы ведомства Виктор Ягун рассказал о том, как скандальный пропагандист Анатолий Шарий работал на российскую пропаганду в Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом", который вещает на оккупированные территории Донбасса. Он отметил, что в Службе безопасности Украины есть все необходимые доказательства, которые можно выдвинуть скандальному блогеру в качестве обвинений. Генерал сказал, что исходя из риторики Шария в отношении Украины можно было понять, что он работает против нашего государства и власти страны. Он заявил, что Шарий выполнял указания российских пропагандистких агентств на территории Украины. Ягун назвал Шария одним из ключевых элементов информационной войны России против Украины.

Экс-заместитель главы СБУ подчеркнул, что информация, которую распространял Шарий наносила вред Украине и точечно била по национальному достоинству нашей страны. Он отметил, что блогер разжигал ненависть в украинском обществе и пытался его расколоть и сказал, что подобные действия не менее опасны, чем государственная измена.

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