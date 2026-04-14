Шокированный поражением Орбан озадачил планами на будущее: что заявил

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья политическая сила потерпела поражение на парламентских выборах 12 апреля, заявил, что партия "Фидес" продемонстрировала достойный результат. Он обратился к своим сторонникам с призывом объединиться, перезагрузиться и продолжить политическую борьбу в интересах венгерского общества.

Фото: из открытых источников

Свое первое после выборов видеообращение Орбан обнародовал 13 апреля на странице Facebook. В нем он поблагодарил избирателей за поддержку и заверил, что продолжает оставаться рядом с гражданами, которые могут рассчитывать на него.

Политик отметил, что за "Фидес" проголосовали около 2,25 миллиона человек. Он напомнил, что в 2014 году подобный уровень поддержки обеспечил победу, однако в этот раз оказалось недостаточно — результат стал "достойным выступлением, но поражением".

Орбан также охарактеризовал свою политическую силу как наиболее сплоченное сообщество в стране, подчеркнув, что партия и дальше будет работать для своего электората и продолжит политическую деятельность в будущем.

Среди ближайших планов он назвал защиту "достижений национального лагеря", поездки в каждый избирательный округ и проведение 28 апреля общенационального совещания руководства партии. В нем должны принять участие активисты, депутаты и кандидаты.

Выборы 12 апреля стали для Орбана историческим политическим поражением, ведь он находился у власти в течение 16 лет. По предварительным результатам, оппозиционная партия "Тиса" может получить 138 мест в парламенте из 199, что обеспечивает ей конституционное большинство. Это позволяет потенциально изменять основной закон, принимать ключевые реформы и оказывать существенное влияние на государственные институты, в частности судебную систему, образование и государственное управление. Лидер "Тисы" Петер Мадяр ранее отмечал необходимость демонтажа влияния "Фидес" в этих сферах.

