Шокований поразкою Орбан спантеличив планами на майбутнє: що заявив

Чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, чия політична сила зазнала поразки на парламентських виборах 12 квітня, заявив, що партія "Фідес" продемонструвала гідний результат. Він звернувся до своїх прихильників із закликом об’єднатися, "перезавантажитися" та продовжити політичну боротьбу в інтересах угорського суспільства.

Своє перше після виборів відеозвернення Орбан оприлюднив 13 квітня на сторінці у Facebook. У ньому він подякував виборцям за підтримку та запевнив, що й надалі залишається поруч із громадянами, які можуть розраховувати на нього.

Політик зазначив, що за "Фідес" проголосували близько 2,25 мільйона людей. Він нагадав, що у 2014 році подібний рівень підтримки забезпечив перемогу, однак цього разу цього виявилося недостатньо — результат став "гідним виступом, але поразкою".

Орбан також охарактеризував свою політичну силу як найбільш згуртовану спільноту в країні, наголосивши, що партія й надалі працюватиме для свого електорату та продовжить політичну діяльність у майбутньому.

Серед найближчих планів він назвав захист "здобутків національного табору", поїздки до кожного виборчого округу та проведення 28 квітня загальнонаціональної наради керівництва партії. У ній мають узяти участь активісти, депутати та кандидати.

Вибори 12 квітня стали для Орбана історичною політичною поразкою, адже він перебував при владі протягом 16 років. За попередніми результатами, опозиційна партія "Тиса" може отримати 138 місць у парламенті зі 199, що забезпечує їй конституційну більшість. Це дозволяє потенційно змінювати основний закон, ухвалювати ключові реформи та суттєво впливати на державні інституції, зокрема судову систему, освіту й державне управління. Лідер "Тиси" Петер Мадяр раніше наголошував на необхідності демонтажу впливу "Фідес" у цих сферах.

