Европейская молодежь не готова защищать свои страны с оружием в руках в случае нападения РФ на НАТО, об этом свидетельствуют социологические опросы, результаты которых анализирует издание Politico.

Молодежь Европы

В частности, в публикации указано, что только на прошлой неделе Запад отмечал 80-летие высадки войск в Нормандии во время Второй мировой войны. Тогда десятки тысяч молодых мужчин решительно приступили к вооруженной борьбе, несмотря на высокие шансы погибнуть. На фоне заявлений Джо Байдена о "величайшем поколении", победившем во Второй мировой, современная европейская молодежь прямо заявляет об отсутствии желания рисковать жизнью в случае российского вторжения.

Например, опрос, проведенный в Великобритании на прошлой неделе, показал, что только 29% британцев в возрасте от 18 до 24 лет готовы защищать свою страну от вторжения. Континентальные европейцы тоже не проявляют большой готовности. По данным опросов, в случае войны только 32% европейцев готовы приступить к оружию.

Даже в США, мощнейшей военной стране мира, опрос 2022 показал, что только 55% американцев готовы воевать в случае полномасштабной войны. Стоит отметить, что среди старшего поколения (50-64 года) готовы воевать значительно больше, чем среди молодежи (18-34 года).

Как отмечает издание, эта нехватка патриотизма может быть вызвана разными причинами. Среди них – растущее недоверие к правительствам; усталость и отвращение от неправильно воображаемых "вечных войн", закончившихся поражением; общая утрата доверия к западным ценностям; чувство права на собственный выбор, которое молодежь сейчас в избытке по сравнению с их предшественниками, а также чрезмерные извинения за прошлые преступления Запада и неспособность научить гордости за то, что Запад действительно сделал.

В то же время Politico напоминает, что в 1930-х годах среди образованной британской молодежи тоже было мнение, что защищать британскую монархию – не их дело. Их даже обвиняли в подыгрыше Гитлеру. Однако, когда война началась, британская молодежь ожесточенно сражалась за свою страну, добавило издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, почему, по мнению военных, молодежь должна воевать.



