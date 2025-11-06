Шокирующий скандал в Финляндии: 11-летнюю украинку в школе заставили петь российскую "Калинку"

В финском городе Эспоо разразился громкий скандал: 11-летнюю ученицу украинского происхождения заставили петь российскую песню "Калинка" во время урока музыки. Событие вызвало волну возмущения среди украинской общины и ее семьи, снова привлекая внимание к проблеме нормализации культуры государства-агрессора в образовательных учреждениях Финляндии. Об этом сообщает финское издание Yle.

Инцидент произошел в школе Storängen. Мать ребенка, музыкант Ирина Горкун-Силен, рассказала, что родившаяся в Финляндии дочь Николь на уроке музыки принимала участие в занятии, посвященном русской культуре. Во время выполнения задания дети должны петь "Калинку".

"Николь сказала учительнице, что она украинка и не хочет петь по-русски. На это педагог ответила: "В школе мы не говорим о войне"", — цитирует слова матери издания.

По словам Ирины, дочь испугалась получить плохую оценку и, несмотря на собственные убеждения, исполнила песню. Для ребенка этот эпизод стал эмоционально болезненным.



"А что если бы на ее месте был ребенок, чьи родители погибли от рук россиян?", — риторически спрашивает мать.

Женщина также поставила под сомнение, почему знакомство с музыкой разных народов учительница начала именно с русского языка, считая это примером снисходительного отношения к культуре страны-агрессора. Особенно противоречивым является то, что песня "Калинка" приобрела мировую известность в исполнении хора Советской армии — символа советской и современной русской милитаристской идеологии.

Директор школы Эллинор Хеллман отказалась давать детальные комментарии, заявив лишь, что учебный процесс отвечает государственной программе, а педагоги должны "внимательно реагировать на нужды учащихся".

