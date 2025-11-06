Шокуючий скандал у Фінляндії: 11-річну українку у школі змусили співати російську "Калінку"

У фінському місті Еспоо стався гучний скандал: 11-річну ученицю українського походження змусили співати російську пісню "Калінка" під час уроку музики. Подія викликала хвилю обурення серед української громади та її родини, знову привернувши увагу до проблеми нормалізації культури держави-агресора в освітніх закладах Фінляндії. Про це повідомляє фінське видання Yle.

Фото: з відкритих джерел

Інцидент трапився у школі Storängen. Мати дитини, музикант Ірина Горкун-Сілен, розповіла, що її донька Ніколь, яка народилася у Фінляндії, на уроці музики брала участь у занятті, присвяченому російській культурі. Під час виконання завдання діти мали співати "Калінку".

"Ніколь сказала вчительці, що вона українка і не хоче співати російською. На це педагог відповіла: “У школі ми не говоримо про війну”", — цитує слова матері видання.

За словами Ірини, донька злякалася отримати погану оцінку й, попри власні переконання, виконала пісню. Для дитини цей епізод став емоційно болючим.



"А що, якби на її місці була дитина, чиї батьки загинули від рук росіян?", — риторично запитує мати.

Жінка також поставила під сумнів, чому ознайомлення з музикою різних народів учителька розпочала саме з російської, вважаючи це прикладом поблажливого ставлення до культури країни-агресора. Особливо суперечливим є те, що пісня "Калінка" здобула світову популярність у виконанні хору Радянської армії — символу радянської та сучасної російської мілітаристської ідеології.

Директорка школи Еллінор Хеллман відмовилася давати детальні коментарі, заявивши лише, що навчальний процес відповідає державній програмі, а педагоги мають "уважно реагувати на потреби учнів".

