Шольц хочет расширить Европейский Союз с 27 участников до 36 включив Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая 15 октября в Берлине, заявил, что нужно расширять Европейский Союз для его большей значимости на международной арене. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Bild .

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото с открытых источников

На сегодняшний день Европейский союз состоит из 27 семи стран общая численность населения составляет около 450 млн человек. Включение новых участников в ЕС будет способствовать увеличению населения организации и откроет новые экономические рынки.

"Я поддерживаю расширение ЕС. То, что ЕС продолжает развиваться на восток, является победой для всех нас", – сообщил Олаф Шольц.

Включение Украины и других кандидатов может привести к увеличению населения ЕС, которое составит более 500 млн. человек и предоставит новые возможности для инноваций, исследований, продвижения ценностей и демократии, говорит Шольц. Именно такая организация будет значительной силой в мире с населением в 8 млрд. человек.

Однако такие заявления немецкого политика не отменяют высоких стандартов для вступления в ЕС. Украине, Грузии, Молдове следует соответствовать стандартам Европейского Союза.

Кроме того, в настоящее время в ЕС продвигается решение об отмене принципа единодушия. По этому правилу все члены Европейского союза должны согласиться на новые условия, договоры, законы, включая рассмотрение новых членов вступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о совместном ужине Олафа Шольца и Эммануэля Макрона в Берлине, на которые лидеры своих стран обсудили проблемы Европы.

Также "Комментарии" писали о россияне, которая просила Путина нанести ракетный удар по одному из городов Германии.

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