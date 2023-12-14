Шольц сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европейский Союз должен сделать следующий шаг в процессе вступления Украины в ЕС и принять решение о начале переговоров о будущем членстве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".



Канцлер Германии Олаф Шольц о вступлении Украины в ЕС. Фото из открытых источников

Олаф Шольц прибыл в Брюссель на заседание Европейского совета. Ожидается, что на нем страны ЕС примут решение о начале следующего этапа в переговорах о вступлении новых стран в Европейский Союз. В этом вопросе Шольц выделил Украину.

"Особенно в случае с Украиной мы думаем, что это необходимый сигнал, что мы поддерживаем деятельность украинцев, направленную на выполнение всех необходимых мер, которые мы просили выполнить... Мы поддерживаем все предложения Европейской комиссии", – сказал Шольц.

Канцлер Германии также заявил, что ЕС готов к вхождению новых стран в его состав.

"Это решение Европейского Союза о том, что мы готовы к расширению, обсуждая это с Западными Балканами, Молдовой, Украиной и Грузией", — сказал Шольц.

В настоящее время все страны-члены ЕС согласились о следующем этапе в переговорах по членству Украины, единственной страной, которая выступила против оказалась Венгрия. Виктор Орбан заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европейском Союзе призвали Виктора Орбана не торговаться с ними по вопросу вступления Украины в ЕС. Орбана подвергли критике и заявили, что это "не венгерский базар". Считается, что Орбан пытается шантажировать Европейский Союз по Украине, чтобы разблокировать средства.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский поставил Орбану неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС, на который венгерский премьер не смог дать ответ.