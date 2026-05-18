Швеция вдвое снизила уровень курения благодаря никотиновым паучам
Швеция вдвое снизила уровень курения благодаря никотиновым паучам

Новые никотиновые продукты, в том числе паучи и вейпы, все активнее вытесняют традиционные формы потребления и особенно набирают популярность среди молодого поколения.

18 мая 2026, 17:10
Клименко Елена

Швеции удалось в 2025 году уменьшить долю курящих ежедневно до исторического минимума в 3,7% – это ниже определенного ВОЗ международного порога в 5% для признания страны свободной от табачного дыма и значительно ниже среднего уровня по ЕС около 24%, указанного в Eurobarometer.

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно отчету Шведского совета по информации об алкоголе и других наркотиках (CAN) за 2025 год, в 2013 году доля таких регулярных курильщиков составляла 8,6%, в 2017 – 6,1%, в 2021 году – 6,1%, такое падение подтверждается как опросами, так и статистикой продаж.

"Ежедневное курение (3,7%) было примерно так же распространенным, как и эпизодическое (3,4%). Среди всех респондентов 30% отметили, что раньше курили, но бросили, а 63% — никогда не курили. Что касается гендерных различий, курение было несколько распространенным среди мужчин (8%), чем среди мужчин (6%), чем среди женщин (6%) (4,1% против 2,7% – ИФ-У )", – говорится в отчете на сайте CAN.

Консультант Philip Morris International (PMI) и автор книги "Король снюса" Патрик Хильдингсон (Patrik Hildingsson), имеющий большой опыт работы в приобретенном PMI в 2022 году производителе снюса Swedish Match, отметил украинским журналистам, что такое отличие от европейских показателей связано с 1 Швеции и появлением в 2014 году никотиновых паучей (безтабачные никотинсодержащие подушечки). Последние, как считает эксперт, позволили существенно снизить курение среди женщин (по данным CAN, доля регулярных курильщиков-женщин упала с 2012 года с 9,1% до 3,8%, тогда как мужчин – с 8% до 3,5%). По его мнению, среди этнических шведов уровень курения еще ниже, но в стране около 20% населения — мигранты, многие из которых приехали из стран, где много курят.

"Новые никотиновые изделия, такие как паучи и вейпы, начали занимать все большую долю в употреблении, прежде всего среди молодежи. Произошли также изменения в табачной политике Швеции, где целью уже не является уменьшение самого употребления, а уменьшение медицинского и социального ущерба, причиняющие табак и никотин. Поэтому больший акцент делает больший акцент. наносят разную степень вреда и поэтому должны регулироваться по-разному", – объяснили такие результаты авторы отчета CAN.

Согласно документу, доля взрослого населения Швеции, употреблявших снюс или паучи, с 2013 по 2025 год выросла с 13% до 18%, большинство из них – ежедневно (15%). Мужчины (25%) употребляли снюс и паучи больше, чем женщины (10%), и он был более распространен среди молодежи: 29% в возрастной группе 18-29 лет. Из всех респондентов 11% заявили, что употребляли снюс в прошлом, но прекратили.

В отчете 2025 впервые была дана разбивка на тех, кто потребляет снюс и паучи: первых оказалось 50%, вторых – 44%, а еще 6% употребляли их примерно в равной степени. Но среди женщин потребителей паучей 74%, в то время как у мужчин преобладает снюс – 62%. Паучи также более популярны среди молодежи 18-29 лет – 67%.

Эксперт по бизнес-политике Шведской федерации пищевых продуктов, генеральный секретарь Ассоциации шведских производителей снюса Патрик Стремер (Patrik Strömer) отметил, что снюс и паучи в Швеции дополнительно проходят еще и контроль, как пищевые продукты, требующие от производителей, которых сейчас шесть в стране, вкладываться в качестве.

По его словам, благодаря налоговой политике стоимость упаковки паучей составляет около EUR4, снюса – около EUR5, тогда как пачки сигарет – EUR7-8, что ниже, чем в Европе. Он уточнил, что налог на паучи составляет около EUR20 за кг, а на снюс – около EUR40 за кг, в то время как в Украине этот налог составляет EUR77 за кг.

В итоге в отчете CAN отмечается, что снижение уровня курения происходило параллельно с широкой и долгосрочной работой Швеции по профилактике употребления табака, включавшей введение предупредительных текстов, ограничения на маркетинг, создание сред, свободных от курения, и ряд значительных повышений налогов на сигареты.

"Еще одной актуальной дискуссией является то, могло ли курение сигарет уменьшиться благодаря его замене другими новыми никотиновыми продуктами. Например, в последние годы курение больше всего сократилось среди молодых людей, тогда как снюс и вейпинг больше всего выросли в той же группе. Однако важно помнить, что курение сокращалось в течение длительного времени", – сказано в документе.



