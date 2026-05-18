logo_ukra

BTC/USD

76649

ETH/USD

2106.71

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Швеція вдвічі знизила рівень паління завдяки нікотиновим паучам
commentss НОВИНИ Всі новини

Швеція вдвічі знизила рівень паління завдяки нікотиновим паучам

Нові нікотинові продукти, зокрема паучі та вейпи, дедалі активніше витісняють традиційні форми споживання і особливо набирають популярності серед молодого покоління

18 травня 2026, 17:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Швеції вдалося у 2025 році зменшити частку курців, які палять щодня, до історичного мінімуму у 3,7% – це нижче визначеного ВООЗ міжнародного порогу у 5% для визнання країни вільною від тютюнового диму та значно нижче середнього рівня по ЄС біля 24%, вказаного у Eurobarometer.

Швеція вдвічі знизила рівень паління завдяки нікотиновим паучам

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно зі звітом Шведської ради з інформації про алкоголь та інші наркотики (CAN) за 2025 рік, у 2013 році частка таких регулярних курців складала 8,6%, у 2017 – 6,1%, у 2021 році – 6,1%, таке падіння підтверджується як опитуваннями, так і статистикою продажу.

"Щоденне паління (3,7%) було приблизно так само поширеним, як і епізодичне (3,4%). Серед усіх респондентів 30% зазначили, що раніше курили, але кинули, а 63% – що ніколи не курили. Щодо гендерних відмінностей, куріння було дещо поширенішим серед чоловіків (8%), ніж серед жінок (6%), що пояснюється тим, що більше чоловіків курили епізодично (4,1% проти 2,7% – ІФ-У)", – йдеться у звіті на сайті CAN. 

Консультант Philip Morris International (PMI) та автор книги "Король снюсу" Патрік Хільдінгсон (Patrik Hildingsson), який має великий досвід роботи у придбаному PMI у 2022 році виробнику снюсу Swedish Match, зазначив українським журналістам, що така відмінність від європейських показників пов’язана із історичною (з 1822 року) поширеністю снюсу у Швеції та появою у 2014 році нікотинових паучів (безтютюнові нікотиновмісні подушечки). Останні, як вважає експерт, дозволили суттєво зменшити паління серед жінок (за даними CAN, частка регулярних курців-жінок впала з 2012 року з 9,1% до 3,8%, тоді як чоловіків – з 8% до 3,5%). На його думку, серед етнічних шведів рівень паління ще нижчий, але в країні близько 20% населення мігранти, багато з яких приїхали з країн, де багато курять.

"Нові нікотинові вироби, такі як паучі та вейпи, почали займати дедалі більшу частку у вживанні, насамперед серед молоді. Відбулися також зміни у тютюновій політиці Швеції, де метою вже не є зменшення самого вживання, а зменшення медичних та соціальних збитків, які спричиняють тютюн та нікотин. Тому більший акцент робиться на тому, що різні тютюнові та нікотинові вироби завдають різного ступеня шкоди і тому повинні регулюватися по-різному", – пояснили такі результати автори звіту CAN. 

Згідно із документом, частка дорослого населення Швеції, які вживали снюс або паучі, з 2013 по 2025 рік зросла з 13% до 18%, більшість з них – щодня (15%). Чоловіки (25%) вживали снюс та паучі більше, ніж жінки (10%), і він був більш поширеним серед молоді: 29% у віковій групі 18-29 років. З усіх респондентів 11% заявили, що вживали снюс у минулому, але припинили.

У звіті 2025 року вперше була дана розбивка на тих, хто споживає снюс та паучі: перших виявилося 50%, других – 44%, а ще 6% вживали їх приблизно в рівній мірі. Але серед жінок споживачів паучів 74%, тоді як у чоловіків переважає снюс – 62%. Паучі також більш популярні серед молоді 18-29 років – 67%.

Експерт з бізнес-політики Шведської федерації харчових продуктів, генеральний секретар Асоціації шведських виробників снюсу Патрік Стрьомер (Patrik Strömer) зазначив, що снюс та паучі у Швеції додатково проходять ще й контроль, як харчові продукти, що вимагає від виробників, яких зараз шість у країні, вкладатися у якість та контроль.

За його словами, завдяки податковій політиці вартість упаковки паучів складає біля EUR4, снюсу – біля EUR5, тоді як пачки сигарет – EUR7-8, що нижче, аніж в Європі. Він уточнив, що податок на паучі складає близько EUR20 за кг, а на снюс – близько EUR40 за кг, тоді як в Україні цей податок складає EUR77 за кг.

У підсумку у звіті CAN наголошується, що зниження рівня куріння відбувалося паралельно з широкою та довгостроковою роботою Швеції з профілактики вживання тютюну, яка включала введення попереджувальних текстів, обмеження на маркетинг, створення середовищ, вільних від куріння, та низку значних підвищень податків на сигарети.

"Ще однією актуальною дискусією є те, чи могло куріння сигарет зменшитися завдяки його заміні іншими новими нікотиновими продуктами. Наприклад, в останні роки куріння найбільше скоротилося серед молодих людей, тоді як снюс та вейпінг найбільше зросли у тій самій групі. Однак важливо пам’ятати, що куріння скорочувалося протягом тривалого часу, задовго до того, як нові нікотинові продукти стали поширеними", – сказано у документі. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини