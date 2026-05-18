Швеції вдалося у 2025 році зменшити частку курців, які палять щодня, до історичного мінімуму у 3,7% – це нижче визначеного ВООЗ міжнародного порогу у 5% для визнання країни вільною від тютюнового диму та значно нижче середнього рівня по ЄС біля 24%, вказаного у Eurobarometer.

Згідно зі звітом Шведської ради з інформації про алкоголь та інші наркотики (CAN) за 2025 рік, у 2013 році частка таких регулярних курців складала 8,6%, у 2017 – 6,1%, у 2021 році – 6,1%, таке падіння підтверджується як опитуваннями, так і статистикою продажу.

"Щоденне паління (3,7%) було приблизно так само поширеним, як і епізодичне (3,4%). Серед усіх респондентів 30% зазначили, що раніше курили, але кинули, а 63% – що ніколи не курили. Щодо гендерних відмінностей, куріння було дещо поширенішим серед чоловіків (8%), ніж серед жінок (6%), що пояснюється тим, що більше чоловіків курили епізодично (4,1% проти 2,7% – ІФ-У)", – йдеться у звіті на сайті CAN.

Консультант Philip Morris International (PMI) та автор книги "Король снюсу" Патрік Хільдінгсон (Patrik Hildingsson), який має великий досвід роботи у придбаному PMI у 2022 році виробнику снюсу Swedish Match, зазначив українським журналістам, що така відмінність від європейських показників пов’язана із історичною (з 1822 року) поширеністю снюсу у Швеції та появою у 2014 році нікотинових паучів (безтютюнові нікотиновмісні подушечки). Останні, як вважає експерт, дозволили суттєво зменшити паління серед жінок (за даними CAN, частка регулярних курців-жінок впала з 2012 року з 9,1% до 3,8%, тоді як чоловіків – з 8% до 3,5%). На його думку, серед етнічних шведів рівень паління ще нижчий, але в країні близько 20% населення мігранти, багато з яких приїхали з країн, де багато курять.

"Нові нікотинові вироби, такі як паучі та вейпи, почали займати дедалі більшу частку у вживанні, насамперед серед молоді. Відбулися також зміни у тютюновій політиці Швеції, де метою вже не є зменшення самого вживання, а зменшення медичних та соціальних збитків, які спричиняють тютюн та нікотин. Тому більший акцент робиться на тому, що різні тютюнові та нікотинові вироби завдають різного ступеня шкоди і тому повинні регулюватися по-різному", – пояснили такі результати автори звіту CAN.

Згідно із документом, частка дорослого населення Швеції, які вживали снюс або паучі, з 2013 по 2025 рік зросла з 13% до 18%, більшість з них – щодня (15%). Чоловіки (25%) вживали снюс та паучі більше, ніж жінки (10%), і він був більш поширеним серед молоді: 29% у віковій групі 18-29 років. З усіх респондентів 11% заявили, що вживали снюс у минулому, але припинили.

У звіті 2025 року вперше була дана розбивка на тих, хто споживає снюс та паучі: перших виявилося 50%, других – 44%, а ще 6% вживали їх приблизно в рівній мірі. Але серед жінок споживачів паучів 74%, тоді як у чоловіків переважає снюс – 62%. Паучі також більш популярні серед молоді 18-29 років – 67%.

Експерт з бізнес-політики Шведської федерації харчових продуктів, генеральний секретар Асоціації шведських виробників снюсу Патрік Стрьомер (Patrik Strömer) зазначив, що снюс та паучі у Швеції додатково проходять ще й контроль, як харчові продукти, що вимагає від виробників, яких зараз шість у країні, вкладатися у якість та контроль.

За його словами, завдяки податковій політиці вартість упаковки паучів складає біля EUR4, снюсу – біля EUR5, тоді як пачки сигарет – EUR7-8, що нижче, аніж в Європі. Він уточнив, що податок на паучі складає близько EUR20 за кг, а на снюс – близько EUR40 за кг, тоді як в Україні цей податок складає EUR77 за кг.

У підсумку у звіті CAN наголошується, що зниження рівня куріння відбувалося паралельно з широкою та довгостроковою роботою Швеції з профілактики вживання тютюну, яка включала введення попереджувальних текстів, обмеження на маркетинг, створення середовищ, вільних від куріння, та низку значних підвищень податків на сигарети.

"Ще однією актуальною дискусією є те, чи могло куріння сигарет зменшитися завдяки його заміні іншими новими нікотиновими продуктами. Наприклад, в останні роки куріння найбільше скоротилося серед молодих людей, тоді як снюс та вейпінг найбільше зросли у тій самій групі. Однак важливо пам’ятати, що куріння скорочувалося протягом тривалого часу, задовго до того, як нові нікотинові продукти стали поширеними", – сказано у документі.