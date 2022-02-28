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Швейцария тоже поддержала санкции против агрессора

Швейцария поддерживает Украину и выступает против России

сегодня, 17:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Еще одна страна принимает санкции против России. Активы политической верхушки агрессора будут заморожены, говорят в правительстве. Об этом сообщает Reuters.

Швейцария тоже поддержала санкции против агрессора

Фото иллюстративное / Pixabay

"Учитывая военную интервенцию России в Украине, 28 февраля Федеральный совет принял решение принять пакеты санкций, введенных ЕС 23 и 25 февраля. Швейцария подтверждает свою солидарность с Украиной и ее народом; она будет доставлять помощь людям, бежавшим в Польшу ", — говорится в уведомлении правительства.

Швейцария также ввела финансовые санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, они уже вступили в силу.

В Швейцарии заявляют, что Кремль серьезно нарушил международное право. Страну призвали поддержать политику ЕС других членов. Раньше Швейцария традиционно сохраняла нейтралитет.

Швейцария запретила въезд в страну пяти олигархам, близким к президенту России Владимиру Путину, сообщила министр юстиции Карин Келлер-Саттер на пресс-конференции после того, как нейтральная Швейцария приняла санкции ЕС против России.

Кроме того, Канада продолжила поддерживать Украину и запретила своим банкам какие-либо транзакции с Банком России, блокирует активы ФНБ и соглашения с ними.

Как сообщал портал, стало известно, какие страны поддержали наше государство. По последним данным, австрийский регулятор наложил мораторий на платежи, потому что начали забирать депозиты из Sberbank Europe AG в Австрии и его дочерних филиалов в Хорватии и Словении. Клиенты забирают деньги со счетов, а рубль обваливается, курс достиг исторической отметки.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/neutral-swiss-adopt-sanctions-against-russia-2022-02-28/
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