Силовой сценарий США в Венесуэле: Брюссель сделал жёсткое заявление

Европейский Союз подтвердил уважение к суверенитету Венесуэлы и выступил за мирный и демократический выход страны из политического кризиса. Такую позицию поддержали 26 государств-членов ЕС, за исключением Венгрии. Об этом в соцсети X сообщила верховная представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

Комментируя операцию США в Каракасе, Каллас подчеркнула, что Евросоюз разделяет приоритет борьбы с международной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. В то же время Брюссель считает, что подобные вызовы должны решаться более мягкими методами — через устойчивое международное сотрудничество и с полным соблюдением международного права.

От имени ЕС Каллас призвала все стороны к спокойствию и сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации и создать условия для мирного урегулирования кризиса. Она напомнила, что при любых обстоятельствах должны соблюдаться нормы международного права, Устав ООН, а члены Совета Безопасности несут особую ответственность за сохранение глобальной системы безопасности.

При этом Евросоюз не поддерживает легитимность задержанного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Вместе с тем Каллас отдельно отметила, что право венесуэльского народа самостоятельно определять своё будущее должно уважаться безусловно.

По словам представительницы ЕС, Брюссель находится в постоянном контакте с Вашингтоном, а также с региональными и международными партнёрами, чтобы способствовать диалогу и поиску переговорного, инклюзивного и мирного решения кризиса под руководством самих венесуэльцев.

Каллас подчеркнула, что уважение к воле народа остаётся единственным путём восстановления демократии в Венесуэле. Она также призвала к безусловному освобождению всех политических заключённых и соблюдению прав человека. Отмечается, что консульские службы стран ЕС координируют действия для защиты своих граждан, включая тех, кто незаконно удерживается в стране.

