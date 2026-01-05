Силовий сценарій США у Венесуелі: Брюссель зробив жорстку заяву

Європейський Союз підтвердив повагу до суверенітету Венесуели та виступив за мирний та демократичний вихід країни з політичної кризи. Таку позицію підтримали 26 держав-членів ЄС, за винятком Угорщини. Про це у соцмережі X повідомила верховна представниця ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

Коментуючи операцію США в Каракасі, Каллас наголосила, що Євросоюз поділяє пріоритет боротьби з міжнародною організованою злочинністю та незаконним обігом наркотиків. У той же час Брюссель вважає, що подібні виклики мають вирішуватися м'якшими методами — через стійку міжнародну співпрацю та повне дотримання міжнародного права.

Від імені ЄС Каллас закликала всі сторони до спокою та стриманості, щоб уникнути подальшої ескалації та створити умови для мирного врегулювання кризи. Вона нагадала, що за будь-яких обставин мають дотримуватися норм міжнародного права, Статут ООН, а члени Ради Безпеки несуть особливу відповідальність за збереження глобальної системи безпеки.

При цьому Євросоюз не підтримує легітимності затриманого США президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Разом з тим, Каллас окремо зазначила, що право венесуельського народу самостійно визначати своє майбутнє має поважатися безумовно.

За словами представниці ЄС, Брюссель перебуває у постійному контакті з Вашингтоном, а також з регіональними та міжнародними партнерами, щоб сприяти діалогу та пошуку переговорного, інклюзивного та мирного вирішення кризи під керівництвом самих венесуельців.

Каллас наголосила, що повага до волі народу залишається єдиним шляхом відновлення демократії у Венесуелі. Вона також закликала до безумовного звільнення всіх політичних в'язнів та дотримання прав людини. Зазначається, що консульські служби країн ЄС координують дії для захисту своїх громадян, включно з тими, хто незаконно утримується в країні.

