Сиярто в Минске внезапно перешел на русский язык: озвучен немедленный призыв
commentss НОВОСТИ Все новости

Сиярто в Минске внезапно перешел на русский язык: озвучен немедленный призыв

Петер Сийярто сообщил, что Будапешт готов стать площадкой для переговоров между Россией и Западом.

28 октября 2025, 15:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Минск во вторник, 28 октября, где встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым. О своем визите Сийярто сообщил на Facebook.

Сиярто в Минске внезапно перешел на русский язык: озвучен немедленный призыв

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

Встреча прошла на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Путь к безопасному и успешному диалогу ведет через Евразию, только диалог Восток-Запад может улучшить критическую ситуацию в мире сегодня", — отметил министр.

Петер Сийярто начал свое выступление на русском языке, подчеркнув необходимость возобновления международного сотрудничества. Он также отметил, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров между Россией и Западом.

"Конечно, меня будут много критиковать за мое участие, но ситуация в глобальной безопасности настолько плоха, что я должен быть здесь сегодня", — добавил венгерский министр.

Следует напомнить, что Венгрия раньше могла осуществлять наблюдение за украинской оборонной промышленностью с помощью разведывательных дронов.

"Украинские военные зафиксировали мероприятия в нашем воздушном пространстве дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах", – отметил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ранее СБУ разоблачила венгерских разведчиков в Закарпатье. 9 мая они собирали информацию об оборонных возможностях области, в частности об уязвимых местах в наземной и воздушной обороне.

Как уже писали "Комментарии", литовские власти пока не могут подтвердить, что пересечение ее воздушного пространства российскими военными самолетами на прошлой неделе было умышленным. Об этом сообщает LRT.



