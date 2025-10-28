Сійярто у Мінську раптово перейшов на російську мову: озвучено негайний заклик

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідав Мінськ у вівторок, 28 жовтня, де мав зустріч із російським колегою Сергєєм Лавровим. Про свій візит Сійярто повідомив на Facebook.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: Reuters

Зустріч відбулась на полях Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки.

"Шлях до безпечного та успішного діалогу веде через Євразію, тільки діалог Схід-Захід може покращити критичну безпекову ситуацію у світі сьогодні", — зазначив міністр.

Петер Сійярто почав свій виступ російською мовою, підкресливши необхідність відновлення міжнародної співпраці. Він також зазначив, що Будапешт готовий надати майданчик для переговорів між Росією та Заходом.

"Звичайно, мене багато критикуватимуть за мою участь, але ситуація в глобальній безпеці настільки погана, що я маю бути тут сьогодні", – додав угорський міністр.

Варто нагадати, що Угорщина раніше могла здійснювати спостереження за українською оборонною промисловістю за допомогою розвідувальних дронів.

"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", – зазначив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Раніше СБУ викрила угорських розвідників на Закарпатті. 9 травня вони збирали інформацію про оборонні можливості області, зокрема про вразливі місця у наземній та повітряній обороні.

