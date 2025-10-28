logo_ukra

Сійярто у Мінську раптово перейшов на російську мову: озвучено негайний заклик

Петер Сійярто повідомив, що Будапешт готовий стати майданчиком для переговорів між Росією та Заходом.

28 жовтня 2025, 15:45
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідав Мінськ у вівторок, 28 жовтня, де мав зустріч із російським колегою Сергєєм Лавровим. Про свій візит Сійярто повідомив на Facebook.

Сійярто у Мінську раптово перейшов на російську мову: озвучено негайний заклик

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: Reuters

Зустріч відбулась на полях Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки.

"Шлях до безпечного та успішного діалогу веде через Євразію, тільки діалог Схід-Захід може покращити критичну безпекову ситуацію у світі сьогодні", — зазначив міністр. 

Петер Сійярто почав свій виступ російською мовою, підкресливши необхідність відновлення міжнародної співпраці. Він також зазначив, що Будапешт готовий надати майданчик для переговорів між Росією та Заходом.

"Звичайно, мене багато критикуватимуть за мою участь, але ситуація в глобальній безпеці настільки погана, що я маю бути тут сьогодні", – додав угорський міністр. 

Варто нагадати, що Угорщина раніше могла здійснювати спостереження за українською оборонною промисловістю за допомогою розвідувальних дронів.

"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", – зазначив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. 

Раніше СБУ викрила угорських розвідників на Закарпатті. 9 травня вони збирали інформацію про оборонні можливості області, зокрема про вразливі місця у наземній та повітряній обороні.

Як вже писали "Коментарі", литовська влада наразі не може підтвердити, що перетин її повітряного простору російськими військовими літаками минулого тижня був навмисним. Про це повідомляє LRT.



