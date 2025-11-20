Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, неоднократно подозреваемый в пророссийских симпатиях, призвал Европейский Союз прекратить предоставление финансовой помощи Украине после громкого коррупционного скандала в государственной компании "Энергоатом". По данным Reuters, Сийярто назвал украинскую систему "коррумпированной" и подконтрольной "военной мафии", указывая на то, что средства, которые планирует предоставить ЕС, не достигнут целевого использования.

Фото: из открытых источников

Министр подчеркнул, что планы Европейской комиссии выделить Украине еще 100 миллиардов евро являются "безумием", ведь деньги поступают в страну, где, по его мнению, доминируют непрозрачные и незаконные схемы. Сийярто заявил, что даже после скандала с хищением около 100 миллионов долларов в "Энергоатоме" власти ЕС продолжают поддерживать Украину финансово, не требуя немедленной очистки системы.

Стоит отметить, что Украина уже отреагировала на инцидент: два министра подали в отставку, открыт ряд расследований, а правоохранительные органы начали проверку всех причастных лиц. Однако, как отмечает Сийярто, эти меры не достаточны для восстановления доверия и гарантии прозрачного использования международной помощи.

Пророссийский венгерский политик также выразил мнение, что "время не на стороне Украины" и любые надежды на то, что финансовая поддержка ЕС изменит ситуацию, является "иллюзией". Его заявления вызвали резкую реакцию в Киеве и среди европейских партнеров, поскольку подчеркивают разногласия во взглядах на помощь Украине и ее внутренней антикоррупционной политике.

