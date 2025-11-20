Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, якого неодноразово підозрюють у проросійських симпатіях, закликав Європейський Союз припинити надання фінансової допомоги Україні після гучного корупційного скандалу в державній компанії "Енергоатом". За даними Reuters, Сійярто назвав українську систему "корумпованою" та підконтрольною "військовій мафії", вказуючи на те, що кошти, які планує надати ЄС, не досягнуть цільового використання.

Фото: з відкритих джерел

Міністр підкреслив, що плани Європейської комісії виділити Україні ще 100 мільярдів євро є "божевіллям", адже гроші надходять у країну, де, на його думку, домінують непрозорі та незаконні схеми. Сійярто заявив, що навіть після скандалу з розкраданням близько 100 мільйонів доларів у "Енергоатомі" влада ЄС продовжує підтримувати Україну фінансово, не вимагаючи негайного очищення системи.

Варто зазначити, що Україна вже відреагувала на інцидент: двоє міністрів подали у відставку, відкрито низку розслідувань, а правоохоронні органи почали перевірку всіх причетних осіб. Проте, як відзначає Сійярто, ці заходи не є достатніми для відновлення довіри та гарантії прозорого використання міжнародної допомоги.

Проросійський угорський політик також висловив думку, що "час не на боці України", і будь-які надії на те, що фінансова підтримка ЄС змінить ситуацію, є "ілюзією". Його заяви викликали різку реакцію в Києві та серед європейських партнерів, оскільки підкреслюють розбіжності у поглядах на допомогу Україні та її внутрішню антикорупційну політику.

