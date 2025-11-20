logo_ukra

Сійярто видав цинічний ультиматум щодо подальшого існування "воєнної мафії в Україні": деталі
Сійярто видав цинічний ультиматум щодо подальшого існування "воєнної мафії в Україні": деталі

Представник уряду Угорщини заявив, що ЄС має припинити фінансування України через "корупцію" та "військову мафію"

20 листопада 2025, 13:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, якого неодноразово підозрюють у проросійських симпатіях, закликав Європейський Союз припинити надання фінансової допомоги Україні після гучного корупційного скандалу в державній компанії "Енергоатом". За даними Reuters, Сійярто назвав українську систему "корумпованою" та підконтрольною "військовій мафії", вказуючи на те, що кошти, які планує надати ЄС, не досягнуть цільового використання.

Сійярто видав цинічний ультиматум щодо подальшого існування "воєнної мафії в Україні": деталі

Міністр підкреслив, що плани Європейської комісії виділити Україні ще 100 мільярдів євро є "божевіллям", адже гроші надходять у країну, де, на його думку, домінують непрозорі та незаконні схеми. Сійярто заявив, що навіть після скандалу з розкраданням близько 100 мільйонів доларів у "Енергоатомі" влада ЄС продовжує підтримувати Україну фінансово, не вимагаючи негайного очищення системи.

Варто зазначити, що Україна вже відреагувала на інцидент: двоє міністрів подали у відставку, відкрито низку розслідувань, а правоохоронні органи почали перевірку всіх причетних осіб. Проте, як відзначає Сійярто, ці заходи не є достатніми для відновлення довіри та гарантії прозорого використання міжнародної допомоги.

Проросійський угорський політик також висловив думку, що "час не на боці України", і будь-які надії на те, що фінансова підтримка ЄС змінить ситуацію, є "ілюзією". Його заяви викликали різку реакцію в Києві та серед європейських партнерів, оскільки підкреслюють розбіжності у поглядах на допомогу Україні та її внутрішню антикорупційну політику. 

Як вже писали "Коментарі", у Покровську на Донеччині тривають запеклі бої всередині міста. Основне завдання українського командування зараз — не допустити втрати північних районів. Про це у ефірі FreeДом повідомив керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.



