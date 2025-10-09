Сийярто обвинил Туска в "защите террористов": детали громкого скандала

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на заявление премьера Польши Дональда Туска о газопроводе "Северный поток-2". Свое возмущение он выразил в сообщении на платформе Х 8 октября, отметив, что его "шокировала" позиция польского лидера.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

Причиной реакции стало заявление Туска от 7 октября, в котором он выразил сомнение в целесообразности экстрадиции в Германию гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопровода. Польский премьер заявил, что такая передача "не отвечает интересам Польши".

Позже, в публикации на своей странице, Туск четко выразил свою позицию по поводу самого проекта.

"Проблема с 'Северным потоком-2' не в том, что его взорвали, а в том, что его вообще построили", — подчеркнул он.

Этот комментарий Туска перепостил Петер Сийярто, сопровождая его острой критикой.

"По словам Туска, подрыв газопровода допустим. Это шокирует, поскольку заставляет задуматься, что еще можно взорвать, чтобы это считали простительным или даже похваленным. Понятно одно: мы не хотим Европы, где премьер-министры защищают террористов", — отметил венгерский дипломат.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2022 года на дне Балтийского моря произошли взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", в результате чего произошла утечка газа. Европейские оборонные ведомства стран Балтии и Скандинавии сочли это диверсией, зафиксировав следы взрывчатых веществ на месте инцидента. Несмотря на длительное расследование, виновные официально не установлены, а следствие в 2024 году было прекращено.

