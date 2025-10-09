Сійярто звинуватив Туска у "захисті терористів": деталі гучного скандалу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто різко відреагував на заяву прем’єра Польщі Дональда Туска щодо газопроводу "Північний потік–2". Своє обурення він висловив у дописі на платформі Х 8 жовтня, зазначивши, що його "шокувала" позиція польського лідера.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: Reuters

Причиною реакції стала заява Туска від 7 жовтня, в якій він висловив сумнів щодо доцільності екстрадиції до Німеччини громадянина України, підозрюваного у причетності до підриву газогону. Польський прем'єр заявив, що така передача "не відповідає інтересам Польщі".

Пізніше, у публікації на своїй сторінці, Туск чітко висловив свою позицію щодо самого проекту.

"Проблема з 'Північним потоком– 2' не в тому, що його підірвали, а в тому, що його взагалі побудували", — наголосив він.

Цей коментар Туска перепостив Петер Сійярто, супроводивши його гострою критикою.

"За словами Туска, підрив газогону допустимий. Це шокує, оскільки змушує замислитися, що ще можна підірвати, щоб це вважали таким, що можна пробачити чи навіть похвалити. Зрозуміло одне: ми не хочемо Європи, де прем'єр-міністри захищають терористів", — зазначив угорський дипломат.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня 2022 року на дні Балтійського моря сталися вибухи на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік–2", унаслідок чого відбувся витік газу. Європейські оборонні відомства країн Балтії та Скандинавії визнали це диверсією, зафіксувавши сліди вибухових речовин на місці інциденту. Попри тривале розслідування, винних офіційно не встановлено, а слідство у 2024 році було припинене.

