Сийярто поставил жесткое требование мира: "Нужно услышать Россию"
commentss НОВОСТИ Все новости

Сийярто поставил жесткое требование мира: "Нужно услышать Россию"

В Будапеште выразили надежду, что подобные действия, которые могут повлечь за собой эскалацию, больше не будут происходить.

23 сентября 2025, 15:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Венгрия выразила обеспокоенность из-за недавней дроновой атаки на территорию Польши, произошедшей 10 сентября. Однако, несмотря на это, официальный Будапешт считает необходимым сохранять дипломатические связи с Россией — государством, которое и осуществило эту атаку. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью "Общественному" 22 сентября.

Сийярто поставил жесткое требование мира: "Нужно услышать Россию"

Фото: из открытых источников

"Мы обеспокоены всеми событиями, которые могут привести к дальнейшей эскалации этой войны", — подчеркнул он, отметив, что Будапешт, вместе с партнерами по НАТО и ЕС, осуждает действия, нарушающие территориальную целостность других стран.

В то же время Сийярто отметил, что в венгерской столице ожидают сдержанности в дальнейших действиях со стороны сторон конфликта:

"В Будапеште надеются, что действия, приводящие к эскалации, не повторятся", — сказал министр.

Особое внимание вызвала его позиция по диалогу с Москвой. Венгерский дипломат заявил, что даже вопреки агрессии России против Украины следует хранить каналы для переговоров.

"Блокировка каналов коммуникации и отказ от дипломатических решений – это не путь вперед", – пояснил Сийярто, комментируя необходимость продолжения диалога с Россией.

Он подчеркнул, что для нахождения мирного разрешения конфликта важно не только говорить, но и слушать позицию другой стороны:

"Если Россия отказывается от прекращения огня – ее нужно услышать", – сказал он.

"Единственный способ сохранить надежду и найти решение – продолжать говорить друг с другом и слушать друг друга", — подытожил глава МИД Венгрии.

Кроме того, Петер Сийярто вновь выразил критику в адрес антироссийских санкций, заявив, что их последствия якобы более болезненны для Европейского Союза, чем для самой России.

