Сійярто поставив жорстку вимогу світу: "Потрібно почути Росію"

Угорщина висловила стурбованість через нещодавню дронову атаку на територію Польщі, що сталася 10 вересня. Однак, незважаючи на це, офіційний Будапешт вважає за необхідне зберігати дипломатичні зв'язки з Росією — державою, яка й здійснила цю атаку. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю "Громадському" 22 вересня.

"Ми стурбовані всіма подіями, які можуть призвести до подальшої ескалації цієї війни", — наголосив він, наголосивши, що Будапешт, разом із партнерами по НАТО та ЄС, засуджує дії, що порушують територіальну цілісність інших країн.

Водночас, Сійярто зазначив, що в угорській столиці очікують стриманості у подальших діях з боку сторін конфлікту:

"У Будапешті сподіваються, що дії, що призводять до ескалації, не повторяться", — сказав міністр.

Особливу увагу викликала його позиція щодо діалогу з Москвою. Угорський дипломат заявив, що навіть попри агресію Росії проти України слід зберігати канали для переговорів.

"Блокування каналів комунікації та відмова від дипломатичних рішень — це не шлях уперед", — пояснив Сійярто, коментуючи необхідність продовження діалогу з Росією.

Він наголосив, що для знаходження мирного вирішення конфлікту важливо не лише говорити, а й слухати позицію іншої сторони:

"Якщо Росія відмовляється від припинення вогню – її треба почути", — сказав він.

"Єдиний спосіб зберегти надію та знайти рішення – продовжувати говорити один з одним і слухати один одного", — підсумував глава МЗС Угорщини.

Крім того, Петер Сійярто знову висловив критику на адресу антиросійських санкцій, заявивши, що їхні наслідки нібито болючіші для Європейського Союзу, ніж для самої Росії.

