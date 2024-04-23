Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Глобальном саммите мира в Швейцарии должна присутствовать также и Россия, поскольку якобы без нее все мирные переговоры не имеют никакого смысла.

Петер Сийярто

По его словам, важно, чтобы за столом переговоров находились две стороны, которые вовлечены в военный конфликт. Он подчеркнул, что якобы только в этом случае может появится надежда на то, что мирная конференция в Швейцарии достигнет успеха.

Кроме того, министр иностранных дел заявил, что якобы в Европейском Союзе есть полная готовность к мировой войне из-за ситуации в Украине.

Тем не менее, он уверен, что стратегия стран ЕС по вопросу войны в Украине целиком и полностью провалилась. По словам Сийярто, якобы поставки вооружения Силам обороны не приблизили Украину к миру и не улучшили позиции ВСУ на поле боя.

"Поставки оружия могут лишь затянуть войну или увеличить риск эскалации до мировой войны", – заявил Сийярто.

Он заявили, что власти Венгрии убеждены, что только дипломатия может заменить поставки оружия и предотвратить разрушения и жертвы, которые могут быть в дальнейшем. Именно поэтому, подчеркнул глава МИД, официальный Будапешт готов к обсуждению любых мирных планов. При этом он еще раз подчеркнул, что такие обсуждения будут иметь смысл только при участии в них России.

Также Сийрто раскритиковал намерения Европейского Союза принять очередной пакет санкции против России, почеркнув, что предыдущий пакет был не особо эффективным и якобы нанес больше вреда странам ЕС, чем РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что в РФ заявили, что им не подходит Швейцария, как площадка для переговоров о мире, поскольку эта страна якобы перестала демонстрировать свою нейтральность и откровенно агрессивно настроена в отношении Кремля.



