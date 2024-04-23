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Сийярто вслед за Китаем озвучил хотелки РФ относительно мирных переговоров. Что заявил

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что нужно решать вопрос войны в Украине с помощью дипломатии, а не оружия. При этом, по его мнению, за столом переговоров обязательно должна присутствовать Россия

23 апреля 2024, 18:28
Автор:
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Ткачик Олеся
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Глобальном саммите мира в Швейцарии должна присутствовать также и Россия, поскольку якобы без нее все мирные переговоры не имеют никакого смысла.

Сийярто вслед за Китаем озвучил хотелки РФ относительно мирных переговоров. Что заявил

Петер Сийярто

По его словам, важно, чтобы за столом переговоров находились две стороны, которые вовлечены в военный конфликт. Он подчеркнул, что якобы только в этом случае может появится надежда на то, что мирная конференция в Швейцарии достигнет успеха.

Кроме того, министр иностранных дел заявил, что якобы в Европейском Союзе есть полная готовность к мировой войне из-за ситуации в Украине.

Тем не менее, он уверен, что стратегия стран ЕС по вопросу войны в Украине целиком и полностью провалилась. По словам Сийярто, якобы поставки вооружения Силам обороны не приблизили Украину к миру и не улучшили позиции ВСУ на поле боя.

"Поставки оружия могут лишь затянуть войну или увеличить риск эскалации до мировой войны", 
– заявил Сийярто.

Он заявили, что власти Венгрии убеждены, что только дипломатия может заменить поставки оружия и предотвратить разрушения и жертвы, которые могут быть в дальнейшем. Именно поэтому, подчеркнул глава МИД, официальный Будапешт готов к обсуждению любых мирных планов. При этом он еще раз подчеркнул, что такие обсуждения будут иметь смысл только при участии в них России.

Также Сийрто раскритиковал намерения Европейского Союза принять очередной пакет санкции против России, почеркнув, что предыдущий пакет был не особо эффективным и якобы нанес больше вреда странам ЕС, чем РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что в РФ заявили, что им не подходит Швейцария, как площадка для переговоров о мире, поскольку эта страна якобы перестала демонстрировать свою нейтральность и откровенно агрессивно настроена в отношении Кремля.




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Источник: https://444.hu/2024/04/22/szijjarto-brusszel-vilaghaborus-keszulodessel-reagal-a-mostanra-kritikussa-valt-ukrajnai-harcteri-helyzetre
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Обсуждения

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Тато

23 апреля 2024, 17:45

Сійярто - типовий підар. Ганебний підар. І такий він через Путінські гроші. Не більше.


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