Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что генеральный прокурор страны, получивший должность еще при правительстве Виктора Орбана, может в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом глава венгерского правительства рассказал журналистам издания 24.hu, а его слова впоследствии процитировало медиа HVG.

Фото: из открытых источников

По словам Мадяра, властям не придется запускать специальную процедуру отстранения генпрокурора. Он предположил, что чиновник сам примет решение об увольнении в ближайшее время. Во время общения с прессой премьера спросили, может ли предстоящая отставка быть связана с резонансной историей вокруг задержания в Венгрии инкассаторского конвоя украинского "Ощадбанка", перевозившего значительные объемы наличных и золотых. В ответ Мадяр не исключил такую связь, отметив, что это "может быть связано".

В то же время венгерский премьер анонсировал масштабные изменения в государственном управлении. В частности, правительство готовит законодательные инициативы, позволяющие отстранять от должностей высокопоставленных чиновников, назначенных предыдущей властью. Среди тех, кого могут затронуть нововведения, называют президента страны Тамаша Шуйко и других представителей политической системы, сформированной при Орбане.

Кроме того, Мадяр представил программу под названием "Очищающий огонь". Ее целью он назвал борьбу с влиянием политических структур, связанных с партией "Фидес". В рамках этой инициативы планируется создание специального агентства, занимающегося поиском и возвратом активов.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило о начале внутреннего расследования в Венгрии по действиям налоговой службы, контртеррористических подразделений и других государственных органов по делу о задержании конвоя украинского "Сбербанка". Речь идет об инциденте с перевозкой около 82 миллионов долларов наличными и золотых активов, задержанных венгерскими правоохранителями в марте.

Портал "Комментарии" уже писал , что, несмотря на длительные наступательные действия и значительные ресурсы, которые Россия продолжает бросать на войну против Украины, в последние месяцы ее армия не смогла достичь весомых успехов на поле боя. В то же время украинские силы все активнее наносят удары по военным объектам в тылу противника, что создает дополнительное давление на российское командование. На этом фоне все чаще звучат предположения, что оккупационные войска могли достигнуть пределов своих наступательных возможностей. Такую оценку ситуации высказал генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Годжес.