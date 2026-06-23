Скандал з інкасаторами "Ощадбанку": Мадяр завдав небаачненого удару Орбану

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що генеральний прокурор країни, який отримав посаду ще за часів уряду Віктора Орбана, може найближчим часом залишити свій пост. Про це глава угорського уряду розповів журналістам видання 24.hu, а його слова згодом процитувало медіа HVG.

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За словами Мадяра, владі не доведеться запускати спеціальну процедуру відсторонення генпрокурора. Він припустив, що посадовець сам ухвалить рішення про звільнення найближчим часом. Під час спілкування з пресою прем’єра запитали, чи може майбутня відставка бути пов’язана з резонансною історією навколо затримання в Угорщині інкасаторського конвою українського "Ощадбанку", який перевозив значні обсяги готівки та золота. У відповідь Мадяр не виключив такого зв’язку, зазначивши, що це "може бути пов’язано".

Водночас угорський прем’єр анонсував масштабні зміни в державному управлінні. Зокрема, уряд готує законодавчі ініціативи, які дозволять усувати з посад високопоставлених чиновників, призначених попередньою владою. Серед тих, кого можуть торкнутися нововведення, називають президента країни Тамаша Шуйка та інших представників політичної системи, сформованої за часів Орбана.

Крім того, Мадяр презентував програму під назвою "Очищувальний вогонь". Її метою він назвав боротьбу з впливом політичних структур, пов’язаних із партією "Фідес". У межах цієї ініціативи планується створення спеціального агентства, яке займатиметься пошуком та поверненням активів.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомило про початок внутрішнього розслідування в Угорщині щодо дій податкової служби, контртерористичних підрозділів та інших державних органів у справі затримання конвою українського "Ощадбанку". Йдеться про інцидент із перевезенням близько 82 мільйонів доларів готівкою та золотих активів, які були затримані угорськими правоохоронцями у березні.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри тривалі наступальні дії та значні ресурси, які Росія продовжує кидати на війну проти України, останніми місяцями її армія не змогла досягти вагомих успіхів на полі бою. Водночас українські сили дедалі активніше завдають ударів по військових об'єктах у тилу противника, що створює додатковий тиск на російське командування. На цьому тлі дедалі частіше лунають припущення, що окупаційні війська могли досягти межі своїх наступальних можливостей. Таку оцінку ситуації висловив генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес.