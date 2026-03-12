logo

Скандал с инкассаторами "Сбербанка": в Будапеште пробили очередное дно новым решением
Скандал с инкассаторами "Сбербанка": в Будапеште пробили очередное дно новым решением

Венгрия передаст "Ощадбанку" два задержанных инкассаторских авто, впрочем, деньги и золото останутся на территории страны.

12 марта 2026, 13:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Венгерские власти согласились вернуть государственному Ощадбанку два инкассаторских автомобиля, которые были задержаны на территории страны, однако находившиеся внутри деньги и банковское золото останутся под контролем венгерских органов. Об этом сообщили источники, осведомленные о ходе дела.

Скандал с инкассаторами "Сбербанка": в Будапеште пробили очередное дно новым решением

Фото: из открытых источников

По их данным, проводящие официальное расследование следователи Национальной налогово-таможенной службы Венгрии уже проинформировали представителей украинской стороны о подготовке к передаче транспортных средств банку. В то же время вопрос об изъятых валютных активах и драгоценных металлах решен в пользу венгерской стороны.

Речь идет о значительных финансовых ресурсах, имевшихся в инкассаторских машинах во время их задержания. В Ощадбанке ранее сообщали, что автомобили перевозили около 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро, а также примерно девять килограммов банковского золота.

Сохранение этих активов в Венгрии объясняется новым законодательным решением, принятым венгерским парламентом в ускоренном режиме. Документ создает юридические основания для конфискации оказавшихся в распоряжении спецслужб средств после инцидента с инкассаторскими автомобилями украинского банка. Кроме того, ответные действия закреплены отдельным постановлением правительства премьер-министра Виктора Орбана. При этом в нормативных актах речь не шла о конфискации самих транспортных средств.

Портал "Комментарии" ранее писал, что российская армия пока не может начать масштабное весенне-летнее наступление, в частности из-за сложных погодных условий на фронте. Такое мнение высказал военный эксперт и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Radio NV.



