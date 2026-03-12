Скандал с инкассаторами "Сбербанка": в Будапеште пробили очередное дно новым решением

Венгерские власти согласились вернуть государственному Ощадбанку два инкассаторских автомобиля, которые были задержаны на территории страны, однако находившиеся внутри деньги и банковское золото останутся под контролем венгерских органов. Об этом сообщили источники, осведомленные о ходе дела.

Фото: из открытых источников

По их данным, проводящие официальное расследование следователи Национальной налогово-таможенной службы Венгрии уже проинформировали представителей украинской стороны о подготовке к передаче транспортных средств банку. В то же время вопрос об изъятых валютных активах и драгоценных металлах решен в пользу венгерской стороны.

Речь идет о значительных финансовых ресурсах, имевшихся в инкассаторских машинах во время их задержания. В Ощадбанке ранее сообщали, что автомобили перевозили около 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро, а также примерно девять килограммов банковского золота.

Сохранение этих активов в Венгрии объясняется новым законодательным решением, принятым венгерским парламентом в ускоренном режиме. Документ создает юридические основания для конфискации оказавшихся в распоряжении спецслужб средств после инцидента с инкассаторскими автомобилями украинского банка. Кроме того, ответные действия закреплены отдельным постановлением правительства премьер-министра Виктора Орбана. При этом в нормативных актах речь не шла о конфискации самих транспортных средств.

