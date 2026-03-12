Скандал з інкасаторами "Ощадбанку": в Будапешті пробили чергове дно новим рішенням

Угорська влада погодилася повернути державному "Ощадбанку" два інкасаторські автомобілі, які були затримані на території країни, однак гроші та банківське золото, що перебували всередині, залишаться під контролем угорських органів. Про це повідомили джерела, обізнані з перебігом справи.

Фото: з відкритих джерел

За їхніми даними, слідчі Національної податково-митної служби Угорщини, які проводять офіційне розслідування, вже поінформували представників української сторони про підготовку до передачі транспортних засобів банку. Водночас питання щодо вилучених валютних активів і дорогоцінних металів вирішено на користь угорської сторони.

Йдеться про значні фінансові ресурси, які були в інкасаторських машинах під час їхнього затримання. У "Ощадбанку" раніше повідомляли, що автомобілі перевозили близько 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро, а також приблизно дев’ять кілограмів банківського золота.

Збереження цих активів в Угорщині пояснюється новим законодавчим рішенням, яке угорський парламент ухвалив у прискореному режимі. Документ створює юридичні підстави для конфіскації коштів, що опинилися у розпорядженні спецслужб після інциденту з інкасаторськими автомобілями українського банку. Крім того, відповідні дії закріплені окремою постановою уряду прем’єр-міністра Віктора Орбана. При цьому у нормативних актах не йшлося про конфіскацію самих транспортних засобів.

