Правительство Венгрии официально обнародовало новые подробности в расследовании дела, связанного с инкассаторскими автомобилями и изъятием больших сумм денег и драгоценных металлов. В заявлении, сделанном представителем венгерского правительства Золтаном Ковачем, отмечено, что Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) опубликовала новые доказательства относительно инцидента, произошедшего 5 марта.

Согласно обнародованной информации, следователи установили, что в бронированных автомобилях перевозились "только напечатанные евро и доллары", которые, как утверждают правоохранители, не были введены в обращение и не имели никакой легальной цели. Указано, что эти купюры связаны с несколькими банками, среди которых назван украинский Сбербанк, а также финансовые учреждения Польши и Гибралтара.

Кроме того, было обнародовано видео, на котором зафиксирован якобы бывший генерал-майор украинской разведки. Он, по данным следствия, фальсифицирует документы в туалете автозаправочной станции, а его подельники обсуждают вопросы, касающиеся коррупционных схем и финансовых операций. Следователи выяснили, что к моменту изъятия груз составлял около 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота, но до конца не раскрыто их происхождение и назначение.

Золтан Ковач также добавил, что NAV официально обратилась в международные правоохранительные органы с просьбой о сотрудничестве в расследовании этого инцидента. Он отметил, что все следственные действия проводились согласно законодательству и должным образом были задокументированы. Правительство Венгрии отвергло любые обвинения в нарушении закона и неудовлетворительном проведении расследования.

В заключение представитель правительства сообщил, что инкассаторские автомобили, на которых было повреждено оборудование, были возвращены в Сбербанк, но изъятые денежные средства и другие ценности, согласно последним данным, остаются в Венгрии, где продолжается их исследование.

