RU UA
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Мир ЕС Скандал с инкассаторами в Венгрии приобрел неожиданный поворот: что говорят у Орбана
Скандал с инкассаторами в Венгрии приобрел неожиданный поворот: что говорят у Орбана

Автомобили инкассаторов с поврежденным оборудованием были возвращены в Сбербанк, а конфискованные ценности остаются в Венгрии.

8 апреля 2026, 14:10
Клименко Елена

Правительство Венгрии официально обнародовало новые подробности в расследовании дела, связанного с инкассаторскими автомобилями и изъятием больших сумм денег и драгоценных металлов. В заявлении, сделанном представителем венгерского правительства Золтаном Ковачем, отмечено, что Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) опубликовала новые доказательства относительно инцидента, произошедшего 5 марта.

Согласно обнародованной информации, следователи установили, что в бронированных автомобилях перевозились "только напечатанные евро и доллары", которые, как утверждают правоохранители, не были введены в обращение и не имели никакой легальной цели. Указано, что эти купюры связаны с несколькими банками, среди которых назван украинский Сбербанк, а также финансовые учреждения Польши и Гибралтара.

Кроме того, было обнародовано видео, на котором зафиксирован якобы бывший генерал-майор украинской разведки. Он, по данным следствия, фальсифицирует документы в туалете автозаправочной станции, а его подельники обсуждают вопросы, касающиеся коррупционных схем и финансовых операций. Следователи выяснили, что к моменту изъятия груз составлял около 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота, но до конца не раскрыто их происхождение и назначение.

Золтан Ковач также добавил, что NAV официально обратилась в международные правоохранительные органы с просьбой о сотрудничестве в расследовании этого инцидента. Он отметил, что все следственные действия проводились согласно законодательству и должным образом были задокументированы. Правительство Венгрии отвергло любые обвинения в нарушении закона и неудовлетворительном проведении расследования.  

В заключение представитель правительства сообщил, что инкассаторские автомобили, на которых было повреждено оборудование, были возвращены в Сбербанк, но изъятые денежные средства и другие ценности, согласно последним данным, остаются в Венгрии, где продолжается их исследование.

Как уже писали "Комментарии", в Украине ожидается рост тарифов на электроэнергию и газ для населения в этом году. Одной из основных причин этого повышения есть принятие закона, предусматривающего интеграцию энергетических рынков Украины с Европейским Союзом. Закон был принят Верховной Радой 7 апреля, и это оказывает значительное влияние на энергетический сектор страны, отмечает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии для УНИАН.



