Скандал з інкасаторами в Угорщині набув несподіваного повороту: що кажуть у Орбана

Уряд Угорщини офіційно оприлюднив нові подробиці в розслідуванні справи, пов'язаної з інкасаторськими автомобілями та вилученням великих сум грошей і дорогоцінних металів. У заяві, що була зроблена представником угорського уряду Золтаном Ковачем, зазначено, що Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) опублікувала нові докази щодо інциденту, який стався 5 березня.

Згідно з оприлюдненою інформацією, слідчі встановили, що в броньованих автомобілях перевозилися "щойно надруковані євро та долари", які, як стверджують правоохоронці, не були введені в обіг і не мали жодної легальної мети. Вказано, що ці купюри пов’язані з кількома банками, серед яких названо український Ощадбанк, а також фінансові установи Польщі та Гібралтару.

Крім того, було оприлюднено відео, на якому зафіксовано нібито колишнього генерал-майора української розвідки. Він, за даними слідства, фальсифікує документи в туалеті автозаправної станції, а його спільники обговорюють питання, що стосуються корупційних схем та фінансових операцій. Слідчі з’ясували, що на момент вилучення вантаж складав близько 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота, але до кінця не розкрите їхнє походження та призначення.

Золтан Ковач також додав, що NAV офіційно звернулася до міжнародних правоохоронних органів з проханням про співпрацю в розслідуванні цього інциденту. Він наголосив, що всі слідчі дії проводилися згідно з законодавством та були належним чином задокументовані. Уряд Угорщини відкинув будь-які звинувачення щодо порушення закону та незадовільного проведення розслідування.

На завершення, представник уряду повідомив, що інкасаторські автомобілі, на яких було пошкоджено обладнання, були повернуті до Ощадбанку, але вилучені грошові кошти та інші цінності, згідно з останніми даними, залишаються в Угорщині, де продовжується їх дослідження.

