Скандал в Чехии набирает обороты: пророссийского спикера парламента поставили на место

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал резонансный случай, когда новый глава парламента Томио Окамура снял украинское знамя со здания законодательного органа, сообщает чешское издание СТК.

Фото: из открытых источников

Павел подчеркнул, что символы поддержки Украины должны оставаться на видном месте в Чехии. По его словам, флаги установили как знак солидарности со страной, испытывающей агрессию со стороны России.



" Ситуация не изменилась. Украина и дальше страдает от российской агрессии, и наша поддержка должна оставаться неизменной, пока не будет подписано мирное соглашение " , — отметил президент.

В то же время Петр Павел подчеркнул, что гораздо хуже было бы, если бы Чехия отказалась от помощи Украине. Речь идет не только о моральной поддержке, но и о финансовой, гуманитарной и военной помощи.



" Отказ от помощи имел бы прямые последствия для жизни и здоровья людей, разрушение инфраструктуры. Наша поддержка должна продолжаться, ведь она демонстрирует ценности, за которые мы, как демократическое государство, стоим " , — добавил он.

Инцидент произошел 6 ноября, когда Окамура снял флаг, висевший возле парламента с 2022 года как символ солидарности с Украиной. Его действия вызвали широкий резонанс среди общественности и вызвали волну критики в социальных сетях, превратив случай в настоящий политический скандал.

Как уже писали "Комментарии", администрация Дональда Трампа выступила с требованием внести изменения в важную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, посвященную ситуации на временно оккупированных территориях Украины. По данным Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники, речь идет об изъятии из документа упоминаний о территориальной целостности Украины и осуждении российской оккупации.