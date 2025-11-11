logo

Скандал в Чехии набирает обороты: пророссийского спикера парламента поставили на место
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал в Чехии набирает обороты: пророссийского спикера парламента поставили на место

Президент убежден, что еще хуже было бы, если бы Чехия изменила отношение к Украине

11 ноября 2025, 11:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал резонансный случай, когда новый глава парламента Томио Окамура снял украинское знамя со здания законодательного органа, сообщает чешское издание СТК.

Скандал в Чехии набирает обороты: пророссийского спикера парламента поставили на место

Фото: из открытых источников

Павел подчеркнул, что символы поддержки Украины должны оставаться на видном месте в Чехии. По его словам, флаги установили как знак солидарности со страной, испытывающей агрессию со стороны России.

" Ситуация не изменилась. Украина и дальше страдает от российской агрессии, и наша поддержка должна оставаться неизменной, пока не будет подписано мирное соглашение " , — отметил президент.

В то же время Петр Павел подчеркнул, что гораздо хуже было бы, если бы Чехия отказалась от помощи Украине. Речь идет не только о моральной поддержке, но и о финансовой, гуманитарной и военной помощи.

" Отказ от помощи имел бы прямые последствия для жизни и здоровья людей, разрушение инфраструктуры. Наша поддержка должна продолжаться, ведь она демонстрирует ценности, за которые мы, как демократическое государство, стоим " , — добавил он.

Инцидент произошел 6 ноября, когда Окамура снял флаг, висевший возле парламента с 2022 года как символ солидарности с Украиной. Его действия вызвали широкий резонанс среди общественности и вызвали волну критики в социальных сетях, превратив случай в настоящий политический скандал.

Как уже писали "Комментарии", администрация Дональда Трампа выступила с требованием внести изменения в важную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, посвященную ситуации на временно оккупированных территориях Украины. По данным Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники, речь идет об изъятии из документа упоминаний о территориальной целостности Украины и осуждении российской оккупации.



