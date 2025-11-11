logo_ukra

Скандал у Чехії набирає обертів: проросійського спікера парламенту поставили на місце
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал у Чехії набирає обертів: проросійського спікера парламенту поставили на місце

Президент переконаний, що ще гірше було б, якби Чехія змінила ставлення до України

11 листопада 2025, 11:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Чехії Петр Павел прокоментував резонансний випадок, коли новий голова парламенту Томіо Окамура зняв український прапор із будівлі законодавчого органу, повідомляє чеське видання СТК.

Скандал у Чехії набирає обертів: проросійського спікера парламенту поставили на місце

Фото: з відкритих джерел

Павел підкреслив, що символи підтримки України мають залишатися на видному місці в Чехії. За його словами, стяги встановили як знак солідарності з країною, яка зазнає агресії з боку Росії.

"Ситуація не змінилася. Україна й надалі потерпає від російської агресії, і наша підтримка має залишатися незмінною, доки не буде підписано мирну угоду", – зазначив президент. 

Водночас Петр Павел наголосив, що значно гірше було б, якби Чехія відмовилася від допомоги Україні. Йдеться не лише про моральну підтримку, а й про фінансову, гуманітарну та військову допомогу.

"Відмова від допомоги мала б прямі наслідки для життя та здоров’я людей, руйнування інфраструктури. Наша підтримка повинна тривати, адже вона демонструє цінності, за які ми, як демократична держава, стоїмо", – додав він. 

Інцидент стався 6 листопада, коли Окамура зняв прапор, що висів біля парламенту з 2022 року як символ солідарності з Україною. Його дії викликали широкий резонанс серед громадськості та спричинили хвилю критики в соціальних мережах, перетворивши випадок на справжній політичний скандал.

Як вже писали "Коментарі", адміністрація Дональда Трампа виступила із вимогою внести зміни до важливої резолюції Генеральної Асамблеї ООН, присвяченої ситуації на тимчасово окупованих територіях України. За даними Kyiv Post із посиланням на дипломатичні джерела, йдеться про вилучення з документа згадок про територіальну цілісність України та засудження російської окупації.



