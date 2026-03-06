Скандал в ЕС: Венгрия пошла на беспрецедентный шаг в отношении Украины

Рубрики
Громкий международный скандал разгорается между Украиной и Венгрией. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в Будапеште венгерские власти фактически захватили в заложники семерых граждан Украины – сотрудников государственного "Ощадбанка", которые перевозили крупную сумму средств и ценностей.
Венгрия и ЕС. Фото: из открытых источников
По словам главы МИД, украинцы выполняли регулярный инкассаторский рейс между Австрией и Украиной на двух специализированных автомобилях. Перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения между "Ощадбанком" и австрийским "Райффайзен Банком" и была оформлена в соответствии со всеми европейскими таможенными процедурами.
Однако в Будапеште транспорт с украинскими инкассаторами был остановлен, после чего связь с сотрудниками банка исчезла.
Министр подчеркнул, что действия Будапешта выглядят как откровенное преступление на государственном уровне.
В МИД уже направили официальную ноту протеста с требованием немедленно освободить украинских граждан. Также Украина намерена обратиться к Европейскому Союзу с требованием дать правовую оценку действиям венгерских властей.
В "Ощадбанке" подтвердили исчезновение сотрудников и заявили, что согласно GPS-данным инкассаторские автомобили сейчас находятся в центре Будапешта рядом с одним из силовых ведомств Венгрии. Их местонахождение подтвердили представители посольства Украины.
При этом судьба самих сотрудников банка остается неизвестной.
По данным банка, в автомобилях находились ценности на огромную сумму: около 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 килограммов золота. Банк требует немедленного освобождения своих работников и возврата имущества.
