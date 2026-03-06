Скандал у ЄС: Угорщина пішла на безпрецедентний крок щодо України

Рубрики
Гучний міжнародний скандал спалахує між Україною та Угорщиною. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у Будапешті угорська влада фактично захопила у заручники сімох громадян України – співробітників державного "Ощадбанку", які перевозили велику суму коштів та цінностей.
Угорщина. Фото: з відкритих джерел
За словами глави МЗС, українці виконували регулярний інкасаторський рейс між Австрією та Україною двома спеціалізованими автомобілями. Перевезення здійснювалось у рамках міжнародної угоди між "Ощадбанком" та австрійським "Райффайзен Банком" та було оформлено відповідно до всіх європейських митних процедур.
Однак у Будапешті транспорт з українськими інкасаторами було зупинено, після чого зв'язок із співробітниками банку зник.
Міністр наголосив, що дії Будапешта виглядають як відвертий злочин на державному рівні.
У МЗС вже надіслали офіційну ноту протесту з вимогою негайно звільнити українських громадян. Також Україна має намір звернутися до Європейського Союзу з вимогою дати правову оцінку діям угорської влади.
У "Ощадбанку" підтвердили зникнення співробітників та заявили, що згідно з GPS-даними інкасаторські автомобілі зараз перебувають у центрі Будапешта поряд з одним із силових відомств Угорщини. Їхнє місцезнаходження підтвердили представники посольства України.
При цьому доля самих працівників банку залишається невідомою.
За даними банку, в автомобілях знаходилися цінності на величезну суму: близько 40 млн. доларів, 35 млн. євро і 9 кілограмів золота. Банк вимагає негайного звільнення своїх працівників та повернення майна.
