logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Скандал у ЄС: Угорщина пішла на безпрецедентний крок щодо України
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал у ЄС: Угорщина пішла на безпрецедентний крок щодо України

МЗС України заявляє про «державний рэкет»: у Будапешті зникли співробітники Ощадбанку та цінності на десятки мільйонів доларів

6 березня 2026, 06:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Гучний міжнародний скандал спалахує між Україною та Угорщиною. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у Будапешті угорська влада фактично захопила у заручники сімох громадян України – співробітників державного "Ощадбанку", які перевозили велику суму коштів та цінностей.

Скандал у ЄС: Угорщина пішла на безпрецедентний крок щодо України

Угорщина. Фото: з відкритих джерел

За словами глави МЗС, українці виконували регулярний інкасаторський рейс між Австрією та Україною двома спеціалізованими автомобілями. Перевезення здійснювалось у рамках міжнародної угоди між "Ощадбанком" та австрійським "Райффайзен Банком" та було оформлено відповідно до всіх європейських митних процедур.

Однак у Будапешті транспорт з українськими інкасаторами було зупинено, після чого зв'язок із співробітниками банку зник.

"Сьогодні у Будапешті угорська влада захопила у заручники сімох громадян України. Причини, стан їхнього здоров'я та можливість зв'язку з ними досі невідомі", — заявив Сібіга.

Міністр наголосив, що дії Будапешта виглядають як відвертий злочин на державному рівні.

"Фактично йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це “сила”, про яку говорив пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет", — наголосив він.

У МЗС вже надіслали офіційну ноту протесту з вимогою негайно звільнити українських громадян. Також Україна має намір звернутися до Європейського Союзу з вимогою дати правову оцінку діям угорської влади.

У "Ощадбанку" підтвердили зникнення співробітників та заявили, що згідно з GPS-даними інкасаторські автомобілі зараз перебувають у центрі Будапешта поряд з одним із силових відомств Угорщини. Їхнє місцезнаходження підтвердили представники посольства України.

При цьому доля самих працівників банку залишається невідомою.

За даними банку, в автомобілях знаходилися цінності на величезну суму: близько 40 млн. доларів, 35 млн. євро і 9 кілограмів золота. Банк вимагає негайного звільнення своїх працівників та повернення майна.

Читайте також на порталі "Коментарі" – вся влада Угорщини об'єдналася проти Зеленського: що спричинило такий ажіотаж.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2029687554568593623?s=46&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg
Теги:

Новини

Всі новини