Скандал у ЄС: Угорщина пішла на безпрецедентний крок щодо України

Гучний міжнародний скандал спалахує між Україною та Угорщиною. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у Будапешті угорська влада фактично захопила у заручники сімох громадян України – співробітників державного "Ощадбанку", які перевозили велику суму коштів та цінностей.

Угорщина. Фото: з відкритих джерел

За словами глави МЗС, українці виконували регулярний інкасаторський рейс між Австрією та Україною двома спеціалізованими автомобілями. Перевезення здійснювалось у рамках міжнародної угоди між "Ощадбанком" та австрійським "Райффайзен Банком" та було оформлено відповідно до всіх європейських митних процедур.

Однак у Будапешті транспорт з українськими інкасаторами було зупинено, після чого зв'язок із співробітниками банку зник.

"Сьогодні у Будапешті угорська влада захопила у заручники сімох громадян України. Причини, стан їхнього здоров'я та можливість зв'язку з ними досі невідомі", — заявив Сібіга.

Міністр наголосив, що дії Будапешта виглядають як відвертий злочин на державному рівні.

"Фактично йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це “сила”, про яку говорив пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет", — наголосив він.

У МЗС вже надіслали офіційну ноту протесту з вимогою негайно звільнити українських громадян. Також Україна має намір звернутися до Європейського Союзу з вимогою дати правову оцінку діям угорської влади.

У "Ощадбанку" підтвердили зникнення співробітників та заявили, що згідно з GPS-даними інкасаторські автомобілі зараз перебувають у центрі Будапешта поряд з одним із силових відомств Угорщини. Їхнє місцезнаходження підтвердили представники посольства України.

При цьому доля самих працівників банку залишається невідомою.

За даними банку, в автомобілях знаходилися цінності на величезну суму: близько 40 млн. доларів, 35 млн. євро і 9 кілограмів золота. Банк вимагає негайного звільнення своїх працівників та повернення майна.

