Скандал в консульстве Украины в Молдове: новые подробности о дипломате-насильнике

В инциденте вокруг изнасилования несовершеннолетней девушки сотрудником украинского консульства в Молдове новый поворот – дипломата объявили в международный розыск, сообщают Сегодня.

Флаг Украины и Молдовы (фото из открытых источников)

Сотрудник Генконсульства Украины в городе Бельцы, несмотря на указание Кишинева не покидать Молдову до окончания расследования, уехал из страны. В связи с этим местная полиция объявила его в международный розыск.

По неподтвержденной информации, речь идет об Александре Сторожуке. Тем временем суд вынес приговор второму фигуранту уголовного дела, который оказался местным жителем. Его признали виновным в групповом изнасиловании несовершеннолетней и приговорили к пяти годам колонии. Осужденный свою вину признал. По его словам, изнасилование произошло 4 февраля 2020 года в арендованной квартире дипломата. Жертвой стала 16-летняя девушка, которая пришла сделать уборку.



Как сообщает молдавское издание "СП", украинского дипломата и еще одного мужчину обвинили в изнасиловании 4 февраля. Второго фигуранта задержали на 72 часа, однако из-за дипломатической неприкосновенности сотрудника консульства задержать не смогли.

В МИД подтвердили начало следствия в отношении дипломата, которое ведут молдавские правоохранительные органы. Кроме того, было открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого мужчину отстранили от выполнения должностных обязанностей.

Напомним, накануне Нового года, 38-летняя женщина, работавшая в Организации объединенных наций (ООН), была найдена в собственной квартире без признаков жизни.





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