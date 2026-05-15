Скандал в Словакии: министра Фицо обвинили в подыгрывании Кремлю после атаки на Зеленского

Громкий политический скандал вспыхнул в Словакии после заявлений министра сельского хозяйства Рихарда Такача, который публично призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку и озвучил ряд резонансных обвинений в его адрес. С резкой реакцией выступил посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран, заявив, что подобная риторика наносит удар по отношениям между двумя странами и играет на руку России.

Скандальное заявление Такач сделал в видеообращении, опубликованном в Facebook. Министр, представляющий партию премьер-министра Роберта Фицо, заявил, что Зеленский должен "немедленно уйти в отставку". Кроме того, он повторил неподтвержденные заявления о якобы употреблении украинским лидером наркотиков, ссылаясь на интервью американского журналиста Такера Карлсона с бывшей пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель.

Украинский посол назвал высказывания словацкого министра абсурдными и предупредил, что подобные заявления ставят под угрозу договоренности, достигнутые между Зеленским и Фицо во время их недавней встречи в Ереване.

Кастран подчеркнул, что слова чиновника такого уровня не только вредят двустороннему диалогу, но и могут сорвать подготовку межправительственных консультаций и визитов на высшем уровне. Он также призвал Такача ответственнее относиться к публичным заявлениям и не распространять сомнительные тезисы, которые фактически совпадают с риторикой страны-агрессора.

Дипломат отдельно отметил, что подобные выпады выглядят особенно опасно на фоне попыток Украины и Словакии сохранить рабочие отношения несмотря на политические разногласия внутри Европы по вопросу поддержки Киева.

