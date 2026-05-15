Скандал у Словаччині: міністра Фіцо звинуватили у підіграванні Кремлю після атаки на Зеленського

Гучний політичний скандал спалахнув у Словаччині після заяв міністра сільського господарства Ріхарда Такача, який публічно закликав президента України Володимира Зеленського піти у відставку та озвучив низку резонансних звинувачень на його адресу. З різкою реакцією виступив посол України в Братиславі Мирослав Кастран, заявивши, що подібна риторика завдає удару по відносинам між двома країнами і грає на руку Росії.

Міністр сільського господарства Словаччини Ріхард Такач. Фото: із відкритих джерел

Скандальна заява Такач зробив у відеозверненні, опублікованому у Facebook. Міністр, який представляє партію прем'єр-міністра Роберта Фіцо, заявив, що Зеленський має "негайно піти у відставку". Крім того, він повторив непідтверджені заяви про нібито вживання українським лідером наркотиків, посилаючись на інтерв'ю американського журналіста Такера Карлсона з колишнім речником президента України Юлією Мендель.

Український посол назвав висловлювання словацького міністра абсурдними та попередив, що подібні заяви ставлять під загрозу домовленості, досягнуті між Зеленським та Фіцо під час їхньої нещодавньої зустрічі в Єревані.

Кастран підкреслив, що слова чиновника такого рівня не лише шкодять двосторонньому діалогу, а й можуть зірвати підготовку міжурядових консультацій та візитів на найвищому рівні. Він також закликав Такача відповідальніше ставитися до публічних заяв і не поширювати сумнівних тез, які фактично збігаються з риторикою країни-агресора.

Дипломат окремо зазначив, що подібні випади виглядають особливо небезпечно на тлі спроб України та Словаччини зберегти робочі відносини, незважаючи на політичні розбіжності всередині Європи щодо підтримки Києва.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "послання для Путіна": у ОП розкрили деталі розмови Зеленського з Фіцо.



