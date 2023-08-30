Сколько лет Украине еще ждать членства в ЕС: в Евросовете назвали примерный срок

В Европейском Совете считают, что Евросоюз должен быть готов к принятию новых членов к 2030 году. При этом конкретно об Украине, как о новом члене ЕС пока речи не идет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление президента Европейского Совета Шарля Мишеля, которого цитирует брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель. Фото: из открытых источников

"Я считаю, что мы (Ред. – Евросоюз) должны быть готовы — с обеих сторон — к 2030 году к расширению", — отметил президент Евросовета.

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Стоит отметить, что недавно Мишель уже заявлял, что ЕС должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. По его словам, расширение блока есть и будет оставаться процессом, основанным на заслугах, ведь членство в ЕС несет как обязанности, так и преимущества.

При этом в Еврокомиссии отказались комментировать заявление главы Евросовета.

Что касается перспектив вступления Украины в ЕС, то еще в прошлом году наша страна получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь Киев должен выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров. При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина не сомневается, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

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