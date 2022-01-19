Сколько поляков симпатизируют украинцам: что показал опрос

Согласно результатам исследования Центра опроса общественного мнения CBOS, 43% поляков симпатизируют украинцам, 26% относятся к нашим гражданам нейтрально и такое же количество настроено отрицательно. Об этом пишет Польское радио.



Как поляки относятся к украинцам, фото из открытых источников

За последний год количество положительно настроенных к украинцам поляков выросло с 35 до 43%. По словам вице-директора Организации восточных исследований Войцеха Кононьчука, в Польше проживает более 1,5 млн украинцев и многие работники из Украины приезжают туда на сезонные работы. Поэтому поляки все больше общаются с нашими гражданами, ведь имеют тесные рабочие связи.

К тому же, сплотила народы внешняя угроза от России. Похожей точки зрения придерживаются граждане двух стран и по запуску российского газопровода "Северный поток -2".

Кроме того, за последние годы значительно уменьшилось количество граждан Польши, имеющих негативное отношение к украинцам — с 65% в 1993 году до 26% в 2021 году. В прошлом году Анджей Дуда стал самым популярным зарубежным лидером для украинцев, а это свидетельствует о взаимной симпатии между Украиной и Польшей.

Как сообщал портал "Комментарии", в США говорят о возможной атаке Украины российскими войсками с севера. Об этом заявил чиновник Госдепартамента Штатов. По мнению американских властей, нельзя закрывать глаза на позицию Лукашенко и совместные российско-белорусские военные учения в феврале.



Также мы писали, что Польша будет председательствовать в ОБСЕ в 2022 году. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина. По его словам, приоритетными для миссии остаются вопросы войны на украинском Донбассе, а также как повлияла пандемия коронавируса на общество в европейских странах.

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