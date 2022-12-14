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Сколько процентов граждан ЕС поддерживают Украину в войне с Россией. Результаты опроса

Большинство европейцев поддерживают Украину в войне против Российской Федерации. Средний показатель по странам ЕС составляет 74%, то есть три из четырех европейцев на стороне Украины.

сегодня, 16:46
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Автор:

Slava Kot

В странах Европы прошел большой опрос по поддержке Украины в войне с Россией. 74% граждан ЕС в 27 странах поддерживают Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Европейского парламента.

Сколько процентов граждан ЕС поддерживают Украину в войне с Россией. Результаты опроса

Жители ЕС поддерживают Украину. Фото: из открытых источников

Европарламент поручил провести исследование, прошедшее с 12 октября по 7 ноября 2022 года. Согласно проведенному опросу, 74% европейцев в ЕС одобряют поддержку Украине. Самый высокий уровень поддержки отмечается в Швеции (97%), Финляндии (95%), Нидерландах (93%), Португалии (92%) и Дании (92%). Наименьшую поддержку оказали жители Греции (48%), Болгарии (48%) и Словакии (49%).

Несмотря на то, что война длится более 10 месяцев, 73% жителей ЕС положительно относятся к санкциям против России, финансовой, гуманитарной или военной поддержке Украины.

"Русская агрессия вызывает ужасные страдания и огромные разрушения. Мужество и непримиримость украинцев перед лицом террора достойны удивления. Лучший ответ и поддержка, которую мы как Европейский Союз можем предоставить, это европейская солидарность и единство. Украинцы могут рассчитывать на поддержку ЄС", — говорит президент Европейского парламента Роберта Метсола после оглашения результатов опроса.

Кроме того, граждане ЕС считают демократию важнейшей ценностью – 36%, за защиту прав проголосовало 29%, а свободу слова и мнений поддержало – 28% респондентов.

В общей сложности 65% опрошенных считают, что нападение России на Украину повлияло на их жизнь. Это на 4% больше, чем было в опросе весной.

Сколько процентов граждан ЕС поддерживают Украину в войне с Россией. Результаты опроса - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан высмеял Европейский парламент.

Также "Комментарии" писали о том, сколько людей в Европейском Союзе знают английский . Оказывается меньше, чем ожидалось.



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Источник: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20221205IPR60901/obcane-eu-stoji-pri-ukrajine-zjistil-pruzkum-eurobarometru
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